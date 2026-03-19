«La demonización de la empresa está llegando a un límite insoportable»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El director territorial de Ibercaja en Burgos, Guadalajara y La Rioja, José Ángel Pérez, defendió el papel de las empresas y los empresarios en la sociedad durante el Club de Prensa de El Mundo-El Correo de Burgos ‘Cartografía de la pequeña y mediana empresa en la España de 2026’. «No sé de dónde viene esa imagen del empresario como un dechado no de virtudes, sino de pecados capitales. La demonización de la empresa y del empresariado está llegando a un límite insoportable», remarcó Pérez al inicio de su intervención.

Criticó el uso político de ese perfil por «algunas facciones más extremistas de la política española» y advirtió de que ese mensaje va más allá. «El malo de la película siempre es el empresario, sin escrúpulos, sin valores, lleno de vicios». Puso como ejemplos populares la serie ‘Aída’, donde el empresario Mauricio Colmenero, o el personaje del pescadero en ‘Aquí no hay quien viva’ son «un dechado de pecados capitales: egoísta, misógino, explotador…». También aludió a la imagen caricaturizada de Forges o Mingote del «empresario obeso, con sombrero de copa, pensando en jugar al golf las mañanas de días laborables».

El director territorial de Ibercaja en Burgos, Guadalajara y La Rioja reivindicó que «frente a este prototipo de empresario, la realidad que yo tengo la suerte de conocer es muy distinta». Expuso un post de LinkedIn de un empresario para detallar las cifras de una empresa en ingresos, salarios y pagos al Estado -IVA, IRPF o cotizaciones a la Seguridad Social-: de 1,8 millones de facturación, 645.000 euros van al Estado.

Recordó que el sector privado genera el 85 % del empleo frente al 15% del sector público, y que nueve de cada diez euros los generan las corporaciones, las grandes empresas, las pymes y los autónomos. Un papel al que, a su juicio, «no se le da la importancia que tiene y, sin embargo, aprovechamos cualquier oportunidad para buscar un enemigo en el empresario y cargar contra él».

Considera que los emprendedores se han convertido en la diana sobre la que «volcar la frustración por la subida de los precios o por el coste de la vivienda». En cambio, recordó cómo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) recae sobre el empresario: «Desde 2017 la subida ha sido del 75 % en términos nominales». A su juicio, este incremento se plantea pensando en las grandes corporaciones, pero «no en el pequeño bar, la peluquería con un empleado o las asociaciones del tercer sector, que cada vez que sube el salario mínimo tienen que hacer malabarismos para prestar servicios de integración, porque las subvenciones o los ingresos no suben».

150 años de Ibercaja

Desde Ibercaja señalan que su objetivo es apoyar al tejido empresarial en su desarrollo, facilitar su avance y afrontar nuevos retos. «Ibercaja es un socio fiable, un compañero de viaje que conoce los negocios y que está comprometido a seguir contribuyendo a la riqueza del país». Remarcó que este año la entidad celebra su 150 aniversario con el objetivo de «seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro país».

Uno de los fines del grupo financiero es ayudar a las empresas a «generar negocio, seguir aportando a las arcas públicas y sostener servicios tan importantes como las pensiones, la sanidad, la educación o las infraestructuras», concluyó. Uno de los objetivos del grupo financiero es del de ayudar a las empresas para “generar negocio, que las empresas sigan aportando a la arcas públicas y seguir atendiendo servicios tan importantes como las pensiones, la sanidad, la educación o las infraestructuras”, remarcó.