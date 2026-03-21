La Hermandad de Donantes de Burgos urge a donar plasma y plaquetas para reducir la dependencia exterior

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Incentivar la donación de plasma y plaquetas. Ese es el reto actual de la Hermandad de Donantes de Sangre. Así lo expuso el presidente de la entidad, Francisco del Amo. El portavoz de la hermandad recordó que «actualmente España compra el 70% del plasma que utiliza», una cifra «muy alta» y que, además, proviene en su inmensa mayoría de EE. UU». «¿Qué pasaría si a su presidente se le ocurre cerrar la venta de plasma a España?», se pregunta.

De ahí la necesidad de hacer hincapié en la importancia de donar plaquetas y plasma. Los datos de 2025 son prometedores y es que «mientras que la donación de sangre total sufrió un ligero retroceso a finales de año, la respuesta ciudadana hacia la donación de plasma ha experimentado un crecimiento histórico del 70%», lo que supuso, además, que «las cifras totales de donaciones se incrementaran en 78 unidades». El dato puede resultar «poco reseñable», pero «hay que tener en cuenta que mejora el mejor año en número de donaciones de historia de la hermandad».

A diferencia de la donación convencional, la aféresis requiere entre 35 y 40 minutos de tiempo de donación para el plasma y cerca de una hora para las plaquetas. Los requisitos de salud son los mismos para ambos tipos de extracción, aunque para la aféresis se requiere que el donante tenga una red venosa en buen estado debido a la duración del proceso y el retorno de la sangre.

La aféresis es considerada una técnica revolucionaria y uno de los mejores métodos para salvar vidas y mejorar la calidad de vida, tanto para los donantes como para los receptores. A diferencia de la donación de sangre total, permite extraer componentes sanguíneos específicos, como plaquetas o plasma, y devolver el resto de los componentes al donante, lo que permite donaciones más frecuentes y terapéuticas.

La principal ventaja de este proceso es su mayor rendimiento ya que «con una donación de plaquetas a través de aféresis se puede conseguir una dosis terapéutica completa que será suficiente para una transfusión, mientras que a través de las donaciones de sangre convencionales se necesitarían de cinco a siete donaciones para obtener una dosis terapéutica», recordó Del Amo.

En cuanto a las cifras anuales, Burgos se mantiene por encima de los 18.000 donantes, contando con una base sólida de unas 1.800 nuevas incorporaciones cada año. Donantes nuevos que «mantienen el alto nivel de donación que caracteriza a la provincia burgalesa». En este sentido, De Amo puso en valor las campañas desarrolladas en los centros escolares, donde «el entusiasmo de los niños actúa como motor para que los padres acudan a dona» y en los que «en una sola jornada se han llegado a recoger más de 250 donaciones».

El presidente de la hermandad quiso subrayar el impacto directo de este gesto. «Una sola bolsa de sangre puede salvar hasta tres vidas, al desglosarse en hematíes, plasma y plaquetas. Respecto a los grupos sanguíneos, el presidente recordó que «absolutamente todos son necesarios por igual» aunque « el grupo 0- sigue siendo el más demandado en emergencias al ser el universal que se utiliza sin necesidad de pruebas previas».

Maratón de donación

Con el objetivo de seguir dando visibilidad a la importancia de donar sangre, la próxima semana arranca un maratón de donación en toda Castilla y León. El calendario comienza este lunes en Ávila y aterrizará en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) el martes 24 de marzo. El horario de atención será ininterrumpido durante la jornada. Por la mañana de 8:45 a 14:15 horas y por la tarde de 17:00 a 20:15 horas, «facilitando que cualquier burgalés pueda contribuir a las reservas de la provincia».