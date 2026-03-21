Heridas una mujer y una menor en Burgos al chocar un coche contra dos vehículos aparcados

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Una mujer de 50 años y una menor de 14 años han resultado heridas en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 20.22 horas en la que informaba de un accidente en la calle Padre conde, 31.

En el aviso se indica que un turismo ha colisionado con otros dos que se encontraban estacionados. En la llamada se solicita asistencia para una mujer de 50 años y de una menor de 14 años. Ambas están heridas, conscientes y refieren dolor de espalda. El 1-1-2 avisa a la la Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado ambulancia al lugar.