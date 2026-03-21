Heridas una mujer y una menor en Burgos al chocar un coche contra dos vehículos aparcados
El accidente se registró en la calle Padre Conde
Una mujer de 50 años y una menor de 14 años han resultado heridas en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 20.22 horas en la que informaba de un accidente en la calle Padre conde, 31.
Burgos
Un herido en Burgos al chocar una moto y un turismo
El Correo de Burgos | El Mundo
En el aviso se indica que un turismo ha colisionado con otros dos que se encontraban estacionados. En la llamada se solicita asistencia para una mujer de 50 años y de una menor de 14 años. Ambas están heridas, conscientes y refieren dolor de espalda. El 1-1-2 avisa a la la Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado ambulancia al lugar.