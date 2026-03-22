Fallece el conductor agredido por una discusión de tráfico en Vadillos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El conductor de 70 años ingresado en estado muy grave tras sufrir una agresión por una discusión de tráfico en el barrio de Vadillos y que acabó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha fallecido esta tarde. El agresor, de 45 años, ingresaba antes en prisión tras haber pasado a disposición judicial después de que la Policía Nacional lo detuviera la tarde del pasado viernes. El fatal desenlace, con una persona fallecida, hace que el detenido se pueda enfrentar a un delito por homicidio imprudente.

El suceso se produjo la noche del pasado jueves 19 de marzo, en torno a las 22.00 horas. La víctima, de 70 años, conducía su vehículo por el citado barrio burgalés cuando realizó una maniobra irregular, momento en el que otra persona que pasaba por la zona se lo recriminó, según recordaba el pasado viernes a este periódico una vecina que vive en la zona. El conductor siguió la marcha por la calle Abad Maluenda para seguir por la calle Rey DonPedro y completar un trayecto en forma de ‘U’ que lleva a la calle Padre Flórez. En la calle Rey Don Pedro estaba el individuo que le había recriminado la maniobra. En vez de dejarlo ahí, el agresor se desplazó hasta la calle Rey DonPedro donde alcanzó el vehículo de la víctima y le volvó a recriminar su actitud, según contaba una vecina de la zona.

La víctima bajó del vehículo y en un momento de la discusión el otro individuo le empujó. Como consecuencia del empujón el conductor que se había bajado del vehículo perdió el equilibrio y se fue para atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo. El agresor huía del lugar, donde la víctima quedaba tendida en el suelo. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía el primer aviso a las 22.04 horas del jueves, aunque según explicaban desde el propio servicio la llamada que se recogía era porque había un hombre tendido en el suelo, no se mencionaba que hubiera sufrido una agresión. Inmediatamente, los servicios de emergencia acudieron al lugar, así como la Policía Nacional y la Policía Local. En el lugar, los servicios sanitarios atendieron al hombre agredido, que presentaba un fuerte golpe en la cabeza, y que fue evacuado de forma inmediata al Hospital Universitario de Burgos, donde fue ingresado en la UCI en estado muy grave.

Ya en el lugar, la Policía Nacional empezaba las primeras investigaciones para saber, en primera instancia, qué es lo que había sucedido a través de testimonios de posibles testigos de lo sucedido. Además, los agentes que se habían hecho cargo de la investigación también estaban realizando gestiones para recabar más información a través de posibles imágenes de cámaras del entorno que permitan arrojar más datos sobre los hechos y poder identificar al autor de la agresión que ha provocado que otra persona esté ingresada en el hospital. Las investigaciones de la Policía daban sus frutos con la detención del agresor por la tarde del viernes.

La noticia de la fatal discusión de tráfico era tema de conversación al día siguiente en Vadillos, donde todas las personas preguntadas por este periódico sabían qué pasó la noche anterior y todas conocen a la víctima de la agresión, una persona del barrio de toda la vida y «muy querido», como explicaba a este periódico uno de los responsables de una tienda en la calle Rey Don Pedro, ubicada muy cerca de donde se produjo la agresión.