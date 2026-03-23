Burgos oferta 2.194 plazas escolares de 0 a 3 años, más de la mitad en la capital

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos oferta un total de 2.194 plazas escolares gratuitas en el primer ciclo de Educación Infantil (destinado a menores de 0 a 3 años) para el próximo curso, según detalla la documentación difundida por la Consejería de Educación en su página web con motivo del inicio del proceso de admisión. Más de la mitad de estas vacantes, en concreto 1.237, se concentran en la capital burgalesa, que, por razones demográficas obvias, vuelve a aglutinar el mayor volumen de la oferta.

El resto de plazas se distribuye entre los otros dos núcleos urbanos de población de la provincia y el medio rural. En este sentido, Miranda de Ebro cuenta con 238 plazas repartidas en 11 centros educativos, siete de ellos colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, dos escuelas privadas con puestos concertados y uno municipal, mientras que Aranda de Duero concentra 272 vacantes, también asignadas a 11 centros educativos. No obstante, en la capital ribereña la naturaleza de estos varía, pues la mayoría, hasta siete, son privados, dos municipales, uno es titularidad de la Junta de Castilla y León y el restante, un CEIP.

Frente a esta concentración urbana, el medio rural suma un total de 447 vacantes en hasta 27 localidades de la provincia, lo que refleja una implantación territorial amplia aunque, lógicamente, con menor volumen por enclave. La mayor parte de esta oferta rural se presta en centros públicos de Educación Infantil y Primaria y en escuelas infantiles de titularidad municipal, a los que se suman también algunos centros privados con plazas concertadas.

En el primer grupo figuran Briviesca, con plazas en los dos colegios, Huerta de Rey, Pancorbo, Pradoluengo, Quintanar de la Sierra, Salas de los Infantes, Sasamón, Valle de Sedano, Villadiego, Villalbilla de Burgos, Villarcayo y Vilviestre del Pinar. Por su parte, sostienen este servicio los ayuntamientos del Alfoz de Quintanadueñas, Arcos, Belorado, Cardeñadijo, Castrillo del Val, Espinosa de los Monteros, Ibeas de Juarros, Lerma, Medina de Pomar, Pedrosa de Duero, Roa, Villagonzalo Pedernales y Armentia. En Tardajos y Valle de Mena, las escuelas infantiles que tienen vacantes gratuitas son privadas.

En conjunto, la red de centros que hacen posible el programa de gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil en la provincia alcanza los 105, con una presencia destacada en la capital, con 52. De ellos, 12 son los colegios públicos de Infantil y Primaria Antonio Machado, Claudio Sánchez Albornoz, Fernando de Rojas, Francisco de Vitoria, Fuentecillas, Isabel de Basilea, Jueces de Castilla, Las Candelas, Miguel Delibes, Padre Manjón, Río Arlanzón y Venerables y dos escuelas infantiles dependientes de la Junta de Castilla y León, La Garza y Santa María la Mayor. A ellas se suman 14 centros concertados que también imparten otras etapas educativas, además de 20 escuelas infantiles privadas con plazas concertadas para garantizar el servicio y los cuatro centros municipales: José Antonio Rodríguez Temiño, en el polígono de Villalonquéjar, Los Gigantillos, Pequeño Cid y Río Vena.

En el conjunto de la provincia, la oferta del primer ciclo de Educación Infantil se articula, siempre según los datos de vacantes para el próximo curso, a través de 103 centros -dos más que el curso actual- con una composición equilibrada según su titularidad. Los gestionados directamente por las administraciones públicas, bien sean colegios públicos de Infantil y Primaria, escuelas de la Junta de Castilla y León o municipales, ascienden a 57, lo que supone en torno al 55% de la red global. Frente a ellos, los centros privados, incluidos los concertados que imparten otros estudios -que también se financian con fondos públicos-, representan cerca del 45%, lo que evidencia su peso relevante en la prestación de este servicio educativo.

Por tramos de edad, las vacantes se concentran en el grupo de 2 a 3 años, con 872 plazas, seguido del tramo de 1 a 2 años, con 761, y finalmente el de 0 a 1 año, con 561 plazas. Esta distribución responde a la progresiva incorporación del alumnado a edades más avanzadas dentro del primer ciclo de Infantil.

El proceso de admisión para el primer ciclo de Educación Infantil (al igual que para el resto de etapas educativas) para el curso 2026-2027 ya está en marcha desde el pasado 17 de marzo, cuando se daban a conocer las citadas vacantes, y permanecerá abierto hasta el próximo 8 de abril a las 14 horas, tal y como establece la resolución de la Consejería de Educación al efecto.

Durante este periodo, las familias deberán presentar una única solicitud por cada menor, en la que podrán incluir hasta siete destinos por orden de preferencia. La tramitación se realizará preferentemente de forma telemática a través del Portal de Educación o de la sede electrónica de la Junta, aunque también puede formalizarse en papel en el centro elegido en primera opción.

Podrán participar en este proceso quienes deseen acceder a una plaza en centros sostenidos con fondos públicos o adheridos a la oferta gratuita y que no estén ya escolarizados en ellos dentro de este programa. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa, entre la que figura el libro de familia o certificado del Registro Civil, así como aquellos documentos que permitan valorar circunstancias que puedan puntuar a favor como la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo, la renta familiar, la existencia de hermanos en el centro o situaciones de discapacidad.

El 14 de mayo se darán a conocer los listados provisionales de baremación y se abrirá después un plazo de reclamaciones hasta el 21 de ese mismo mes. Posteriormente, a partir del 29 de mayo se harán públicos los listados definitivos, mientras que la adjudicación de plazas se conocerá el 24 de junio. Las familias que obtengan plaza deberán formalizar la matrícula entre el 24 y el 30 de junio. En caso de no hacerlo dentro de ese plazo, perderán el derecho a la plaza adjudicada.

Además, la normativa contempla un procedimiento fuera del proceso ordinario para atender situaciones sobrevenidas o cambios de centro, cuyo plazo se desarrollará entre el 14 de julio y el 28 de agosto, con resolución a comienzos de septiembre.