Herido un motorista tras una caída en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista de 54 años ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada sobre un accidente de tráfico en Burgos, a las 10.16 horas, en el cruce de la calle Condesa Mencía y la Avenida de las Islas Canarias.

En el aviso se informa de que se tarta de un varón de 54 años herido tras sufrir una caída de la moto en la que circulaba, y que está consciente.

El centro de emergencias avisa a la Policía Local, la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.