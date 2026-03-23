Herido un motorista tras una caída en Burgos
El accidente se registró en torno a las 10.00 horas en la avenida Islas Canarias
Un motorista de 54 años ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada sobre un accidente de tráfico en Burgos, a las 10.16 horas, en el cruce de la calle Condesa Mencía y la Avenida de las Islas Canarias.
Burgos
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El Correo de Burgos | El Mundo
En el aviso se informa de que se tarta de un varón de 54 años herido tras sufrir una caída de la moto en la que circulaba, y que está consciente.
El centro de emergencias avisa a la Policía Local, la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.