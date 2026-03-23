El PSOE lanza un decálogo de prioridades para Burgos ante la Junta de Castilla y León

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Pese a insistir en los «buenos resultados» obtenidos en las últimas elecciones de Castilla y León, al PSOE no le queda más remedio que asumir una vez más su rol como principal partido de la oposición frente al PP de Alfonso Fernández Mañueco. De cara al nuevo mandato, todavía pendiente de concreción y con Vox marcando los tiempos, los socialistas han iniciado este lunes en Burgos una ronda de encuentros con sus secretarios de Organización para perfilar las prioridades en cada provincia.

«La maquinaria del PSOE está fuerte y más viva que nunca», señalaba el secretario de Organización de la Ejecutiva provincial, Álvaro Morales, antes de indicar que el Comité Electoral seguirá activo de cara a las municipales en 2027. En paralelo, los socialistas burgaleses han elaborado un decálogo de medidas, dividido en cuatro bloques, para ejercer la máxima presión posible sobre la Junta de Castilla y León una vez conformado el Gobierno.

El primer bloque, centrado en Sanidad, reitera la necesidad de revertir la gestión público-privada del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y el cumplimiento estricto del cronograma fijado para el nuevo complejo asistencial de Aranda de Duero. Asimismo, se hace hincapié en construcción «urgente» del centro de salud Miranda Oeste y el refuerzo de la Atención Primaria en el medio rural.

Sobre el segundo apartado, en materia de Educación, el PSOE se compromete a «vigilar» los plazos previstos para la implantación progresiva del Grado de Medicina en la Universidad de Burgos (UBU). De igual manera, se reclama la creación de un centro de Educación Especial y el demandado tercer instituto en Miranda.

Las Infraestructuras, dentro del tercer bloque, constituyen otra prioridad para los socialistas. Especialmente en lo relativo a la red viaria provincial, empezando por la circunvalación Este-Sur en Aranda. No en vano, Morales también ve imprescindible articular un «plan de choque» para mejorar el estado de carreteras con elevados índices de siniestralidad como la CL-629 o la BU-703.

Por último, los socialistas burgaleses incluyen un capítulo de Industria, Servicios Sociales y Cultura donde se plantea un «desarrollo real» del Parque Tecnológico. Para el secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, lo fundamental en estos momentos es que «vengan empresas». Aparte, este apartado también pone de manifiesto la importancia de impulsar el Puerto Seco de Aranda, incrementar la asistencia a la tercera edad en los pueblos y ampliar tanto el Museo de Burgos como el de los Dinosaurios en Salas de los Infantes.

Escenario poselectoral

Más allá de los resultados, la principal conclusión que extrajo De la Rosa tras comprobar que Mañueco seguirá -en principio- otros cuatro años más al frente de la Junta fue «tanto el Partido Popular como el PSOE hemos conseguido aglutinar el denominado voto útil»; ya sea desde Ciudadanos o desde una izquierda más fragmentada que antaño. No en vano, los socialistas reconocen estar «a expensas de cuándo va a llegar ese nuevo acuerdo PP-Vox».

Respecto a la reunión de este jueves convocada por Mañueco con Carlos Martínez Mínguez, De la Rosa lo interpreta como una «rectificación» aunque en realidad no espera «demasiado» de dicho encuentro. Más que nada, porque «las reglas del juego ya están marcadas» toda vez que el mandatario 'popular' obvio el ofrecimiento del líder socialista de que gobernase la lista más votada.

Se acabó, por lo tanto, la mano tendida del PSOE que Mañueco ha «despreciado de manera permanente» a lo largo del último año. Aun con todo, De la Rosa exige «respeto» a pesar de que el PP esté dispuesto a dejarse «chantajear» de nuevo al echarse «en manos de la extrema derecha».

En cuanto a la reunión, el PSOE aboga por dar cierto «margen» a Mañueco para que traslade los asuntos a tratar. En función de eso, Martínez y De la Rosa determinarán quiénes acuden al encuentro. Sea como fuere, y teniendo en cuenta lo imprevisible que puede ser la política en los tiempos que corren, los socialistas no descartan una posible «repetición» electoral si las negociaciones entre el PP y Vox no fructifican.