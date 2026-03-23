Una guía con los miembros del Club de Producto ‘Burgos Gastronomy City’ será carta de presentación de la ciudad en ferias y eventos del sector

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Facilitar el recorrido por la esencia de la gastronomía burgalesa gracias a una muestra de algunos de los protagonistas del sector» es el objetivo de la Guía del Club de Producto ‘Burgos Gastronomy City’. El recurso, que está dirigido a los profesionales del sector gastronómico será una carta de presentación de todo lo que puede ofrecer la capital burgalesa a nivel gastronómico en diferentes ferias como Alimentaria, Madrid Fusion o San Sebastián Gastronomika, así como en otros eventos profesionales.

Así lo explicó el concejal de Turismo, Carlos Niño, quien en la presentación recordó que el Club de Producto nace como «un paso adelante definitivo en la oferta gastronómica de la capital, agrupando ya a 50 negocios y entidades desde su puesta en marcha».

Entre sus miembros no solo se encuentran restaurantes, sino también escuelas de formación y diversas entidades relacionadas con la cadena de valor de la gastronomía local. «No se trata de una simple promoción de productos, sino de proyectar una imagen completa y una estructura estable que unifique la visión y la promoción de la gastronomía burgalesa a nivel global», aseveró.

A este tenor, recordó que «la pertenencia a este club no es automática ni un mero intercambio de visibilidad» sino que se trata de «un sello que identifica a los mejores de la ciudad bajo criterios estrictos de calidad». A cambio de formar parte de esta red, los socios se ven integrados en diversas acciones de «promoción, formación y comercialización conjunta».

El club se ponía en marcha en el marco de los diez años de la consecución del título de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. «El objetivo es ordenar la oferta actual, generar sinergias entre profesionales y ofrecer una experiencia coherente, auténtica y de alto nivel» y es que «este club nos permite competir como un destino gastronómico organizado y profesional, donde cada miembro es embajador de nuestra excelencia», subrayó Niño.

Con la mirada puesta en el largo plazo, el Club de Producto nace «con voluntad de crecimiento constante». Todas las acciones promocionales están «diseñadas para animar a nuevos establecimientos a sumarse, integrando a todos los protagonistas de la cadena para que la gastronomía sea uno de los grandes activos turístico de Burgos».

Esta tarde tendrá lugar la entrega de un distintivo a los establecimientos adheridos para acreditar su pertenencia a la red, en un acto que «contará con la presencia de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y los principales representantes del sector», señaló el concejal.

Los miembros de este club, que cuenta con una inversión de 173.000 euros provenientes de fondos europeos, ya pueden consultarse en la web oficial gastronomycity.com.