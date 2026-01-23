Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La ciudad de Burgos, reconocida como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la UNESCO, participará del 26 al 28 de enero en Madrid Fusión Alimentos de España, dentro del stand de Saborea España y junto a otras 16 ciudades españolas, con una propuesta impulsada por el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos), centrada en la gastronomía como uno de los ejes de su estrategia turística.

Madrid Fusión celebra en 2026 su 24ª edición bajo el lema ‘El cliente toma el mando’, en un contexto marcado por una mayor implicación del público en la elección y valoración de las propuestas culinarias. La cita será, además, la más internacional celebrada hasta la fecha, con una amplia presencia de cocineros extranjeros en el escenario principal.

En este marco, Burgos acudirá a la feria con una propuesta vinculada al Club de Producto Burgos Gastronomy City, una marca de promoción gastronómica local integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística. El club responde a una estrategia orientada a mejorar la calidad y diversidad de la oferta turística desde criterios de sostenibilidad, identidad y colaboración público-privada, y se concibe como una herramienta de trabajo conjunto para reforzar la proyección exterior de la gastronomía de la ciudad.

El Club de Producto Burgos Gastronomy City agrupa a hosteleros, productores, empresas del ámbito gastronómico y entidades formativas vinculadas al sector, con el objetivo de planificar y visibilizar de forma coordinada la oferta gastronómica de Burgos. Entre sus líneas de actuación se encuentra la participación de las entidades y empresas integradas en el club en ferias especializadas como Madrid Fusión, como instrumento para la promoción del destino en el ámbito profesional y ante el público final.

La campaña de difusión para la adhesión al Club de Producto se inició a finales de noviembre de 2025 a través de los perfiles oficiales de Burgos Gastronomy City en redes sociales -Facebook, Instagram, LinkedIn y X-, facilitando un formulario de inscripción dirigido a empresas y profesionales que cumplieran los requisitos establecidos. Actualmente, la información relativa al club y al proceso de adhesión se encuentra disponible en la web www.burgosgastronomycity.com

Programación y participantes

Las propuestas que Burgos desarrollará durante esta edición de Madrid Fusión se llevarán a cabo en colaboración con los miembros del Club, entre los que se encuentran el restaurante Carmen, Para Gustos, Cervezas Virtus, Delicias de Burgos, la Escuela de Hostelería de Burgos, el restaurante Aura Gastronómica y Bodegas Septién.

A través de estos participantes, la ciudad ofrecerá durante los tres días de feria un programa de actividades que incluirá demostraciones de cocina, talleres de tapas, catas y presentaciones de producto. La programación abordará tanto la reinterpretación de recetas tradicionales como la promoción de productos identificativos de la gastronomía burgalesa, entre ellos la morcilla, el queso fresco o la sopa castellana, así como elaboraciones dulces vinculadas a la identidad culinaria local.

La presencia en Madrid Fusión permitirá mostrar la diversidad y solidez de la oferta gastronómica de Burgos, su vinculación con el territorio y el producto de proximidad, y su capacidad para generar experiencias turísticas asociadas a la identidad del destino. La participación en esta feria refuerza así el posicionamiento de Burgos como destino gastronómico en el panorama turístico nacional e internacional.