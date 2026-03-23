CaixaBank se alía con diez comarcas de Castilla y León para impulsar el emprendimiento rural

El director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, posa con representantes de los diez Grupos de Acción Local que participarán en la sexta edición de Tierra de Oportunidades.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

CaixaBank aspira a reforzar en 2026 su apuesta por el medio rural de Castilla y León con una nueva edición de Tierra de Oportunidades, programa de apoyo al emprendimiento rural que se desarrollará en colaboración con diez grupos de acción local (GAL) de la región.

La iniciativa, que aspira a poner su grano de arena en la lucha contra la despoblación, especialmente acuciante en la comunidad, contará con una inversión total de 100.000 euros. Cada grupo recibirá 10.000 euros, de los que 4.000 se destinarán a ayudas directas a emprendedores y 6.000 a formación y acompañamiento. En mayo se lanzarán diez convocatorias comarcales, de las que saldrán 40 proyectos premiados que accederán posteriormente a un programa formativo de ámbito nacional.

El programa se dirige a emprendedores de municipios de menos de 5.000 habitantes y prioriza iniciativas con "potencial de crecimiento, creación de empleo, carácter innovador e impacto social", tal y como precisó el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, que ensalzó la "valentía" de quienes deciden iniciar un proyecto en un pueblo, pues, indicó, son los que "generan empleo, progreso y riqueza en el medio rural".

El responsable de la entidad puso el acento en el papel de estos negocios como motor de desarrollo en zonas rurales y destacó también la utilidad de apoyarse en las agrupaciones que "conocen de verdad el territorio" para optimizar los recursos invertidos, que no son solo económicos, pues se trata además de facilitar el acceso al conocimiento y a la financiación. "Su aportación y cercanía son clave para acompañar a los emprendedores y ajustar cada proyecto a la realidad de cada comarca", añadió.

Raquel Camarero, creadora de Naturfera, relató su experiencia como finalista de 2025. Su proyecto de vermicompost en Torresandino recibía la mención Futuro en el Mundo Rural.SANTI OTERO

Desde estos colectivos, se subraya precisamente el valor del trabajo conjunto. Mayte Ferreiro, gerente de Honorse Tierra de Pinares, de Segovia, señaló que el programa "es un ejemplo de coordinación entre entidades que trabajan por fomentar el empleo y retener talento en el medio rural", además de recalcar su especial encaje con el perfil de los emprendedores actuales, para augurar, además, que la iniciativa contribuirá a que los proyectos seleccionados "puedan crecer más allá de su comarca".

En la provincia de Burgos, el programa contará esta edición con la implicación del grupo de acción local Adeco Bureba, que participará en la detección y apoyo a emprendedores locales igual que Adri Ribera lo hizo en 2025. Además, en 2026 se aliarán con CaixaBank Aderavi (Ávila), Poeda (León), Asodebi (El Bierzo), ACD Montaña Palentina (Palencia), Adecocir (Salamanca), Honorse (Segovia), Proynerso (Soria), Duero Esgueva (Valladolid) y Macovall (Zamora).

Precisamente, una de las participantes del año pasado, que resultó elegida como finalista nacional y obtuvo la Mención Futuro en el Mundo Rural, relató su experiencia como ejemplo vivo de las bondades de la iniciativa. Así, Raquel Camarero, creadora de la empresa Naturfera, con sede en Torresandino y centrada en la producción de fertilizantes naturales a partir de residuos orgánicos mediante vermicompostaje, puso en valor el acompañamiento recibido: "Te ayuda a estructurar el proyecto, a tener una visión de futuro y a tomar decisiones con mayor seguridad".

Defendió además la importancia de apostar por modelos productivos vinculados al entorno rural, pues opina que "tenemos que devolver la vida a la tierra con soluciones que nazcan desde el propio territorio y aprovechen sus recursos".

Camarero explicó que los trámites para optar al programa son sencillos y subrayó la utilidad de los retos que han de superar los seleccionados para llegar a la fase final. En su caso, tuvo que lograr viralizar un 'reel' en redes sociales, participar en un 'focus group' con clientes y crear una 'landing page' o página web diseñada con el objetivo único de convertir visitantes en clientes. "Es un enfoque muy práctico y realmente útil para crecer", apostilló.

Junto al respaldo económico, el director de CaixaBank en Castilla y León destacó la formación, la mentorización -gracias a voluntarios de la entidad- y la visibilidad -apuntalada por propuestas como el 'tandem universitario' que convierte los negocios en potenciales temas de trabajos de fin de grado o máster- como otros pilares del programa, que busca no solo apoyar iniciativas individuales, sino también crear una red de emprendedores rurales a nivel nacional.

Desde su puesta en marcha en 2021, Tierra de Oportunidades ha acompañado a más de 7.000 emprendedores en España. Solo el año pasado fueron seleccionados 188. Con esta nueva edición, la entidad aspira a ampliar su alcance territorial y consolidar su papel como impulsor del desarrollo económico y social en el medio rural.