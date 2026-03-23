El solar del Yagüe sale de nuevo a subasta con un precio de salida más alto que nunca

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Vuelta a empezar y con un precio de salida más elevado que el de todas las licitaciones anteriores. El solar del antiguo hospital General Yagüe sale de nuevo a subasta por 5,3 millones de euros. Dos millones más, que se dice pronto, respecto a la última convocatoria que a punto estuvo de cerrarse tras la oferta presentada por La Nueva Residencia, cooperativa de vivienda con más de un centenar de socios que en diciembre de 2024 daba la operación por cerrada. Finalmente, no fue así debido a que Profal XXI, que ya había pujado con anterioridad, recurrió la decisión adoptada por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de admitir una oferta económicamente superior pese a tratarse de un «procedimiento de enajenación por adjudicación directa».

Con cuatro subastas desiertas y un litigio que volvió a situar al solar en la casilla de salida, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pretende colocar otra vez en el mercado un terreno cuya superficie catastral asciende a 20.410 metros cuadrados y que, según lo publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), «cuenta actualmente con acometida eléctrica ubicada en el muro de su lindero oeste para dar servicio al Circuito Cerrado de TV (CCTV) para asegurar la protección de la finca». Aparte, el mantenimiento del nivel freático también estaría «garantizado» gracias a «la existencia de un sistema de recogido y bombeo a la red pública».

Reanudada oficialmente la enajenación de la parcela tras su publicación en el BOE, el plazo para la presentación de ofertas finalizará el viernes 15 de mayo. El aval, del 5% respecto al tipo de licitación, será de 268.089 euros y la subasta se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la TGSS de Burgos el martes 2 de junio a las 9:30 horas.

Resulta llamativo, cuanto menos, que el Ministerio haya decidido encarecer el precio de salida de este «bien litigioso» un 14,3% en relación a la primera subasta, en abril de 2022, cuando se fijó una cantidad mínima de 4,6 millones que se mantuvo un año más tarde durante la segunda intentona. A partir de ahí, el Estado optó por rebajar paulatinamente sus pretensiones hasta los 3,3 millones establecidos en 2024.