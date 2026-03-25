Barrio reivindica un acuerdo que permita abrir la Escuela de Música después de las vacaciones de Semana Santa

Familias y profesores afectados por el cese de actividad de la Escuela de Música conversaron con Andrea Ballesteros, concejala de Cultura, en el pasado Pleno municipal.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista pide explicaciones al equipo de Gobierno sobre si existen avances para reabrir la Escuela Municipal de Música, después del debate que se produjo en el Pleno municipal en el que se aprobó el planteamiento del PSOE, pero sobre el que la alcaldesa, Cristina Ayala, ya anunció que salió adelante a título "informativo" porque PSOE y Vox suman más concejales que el PP. Es decir, que las ideas contenidas sobre la gestión directa o sobre la constitución de un aval no se iban a tener en cuenta.

"Vamos a seguir ofreciendo soluciones porque han pasado cinco días desde el Pleno y no se ha movido nada", aseguró la concejala Nuria Barrio, que lamentó que, después de la reunión del viernes por la tarde con todos los implicados (familias, profesorado, adjudicatario y equipo de Gobierno), no se han cumplido los compromisos allí adquiridos.

La socialista indicó que, después de hablar con "unos y otros", pudo saber que la respuesta dada es que se iba a tomar un acuerdo en una Junta de Gobierno extraordinaria esta semana en el que se ponga por escrito que el Ayuntamiento se iba a comprometer al pago del gasto justificado, que va más allá de lo recogido estrictamente en el contrato. "Estamos a miércoles y no se ha convocado ninguna Junta de Gobierno extraordinaria y mañana es la ordinaria, veremos si lo tratan dentro del orden del día o como asunto de urgencia", indicó Barrio.

Desde el grupo municipal socialista opinan que, de formalizarse este compromiso de pago de las pérdidas que viene asumiendo el empresario desde octubre, al iniciar el curso de manera "forzosa" por el acuerdo alcanzado en una Junta de Gobierno, la actividad podría retomarse después de las vacaciones de Semana Santa, el 7 de abril.

Barrio acusó al equipo de Gobierno de "falta de empatía" con la situación que vive el profesorado y las familias desde hace casi un mes. El 9 de marzo se comunicó el cese de actividad, tras conocerse la sentencia del TSJ que suspendió el acuerdo tomado en Junta de Gobierno, el 7 de agosto de 2025, que obligaba a la empresa a seguir prestando el servicio de la Escuela de Música de forma forzosa.

Añadió que el gestor, si consigue estas garantías estaría dispuesto a reabrir después de Semana Santa, pero si no se aprueba mañana (por el jueves) "estaremos hablando de a saber cuándo".