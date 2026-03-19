El PSOE plantea que el Ayuntamiento asuma la gestión directa de la Escuela de Música para el próximo curso

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista toma las riendas, desde su papel en la oposición, proponiendo dos soluciones a corto y a medio plazo para la Escuela Municipal de Música, que permanece cerrada desde el pasado 9 de marzo. La concejala socialista Nuria Barrio llevará al Pleno de este viernes una proposición que tiene como objetivo desbloquear el conflicto, que afecta a más de 750 alumnos y a 25 trabajadores.

Los concejales del PSOE plantean una solución en varias fases. A corto plazo, proponen que el Ayuntamiento de Burgos constituya un aval a favor del gestor del servicio que permita cubrir los costes hasta final de curso y reanudar las clases de forma inmediata. A medio plazo, defienden iniciar por vía de urgencia el expediente para que el Consistorio asuma la gestión directa de la escuela a partir del curso 2026-2027.

Asumir la gestión de la Escuela de Música 'Antonio de Cabezón implicaría, según Barrio, que el personal pasase a ser municipal, rigiéndose por el convenio del personal laboral. "Jurídicamente es posible, está regulado a través del decreto de 17 de junio del reglamento de servicios de las corporaciones locales, en consonancia con lo que establece la ley de bases de régimen local", subraya, a la vez que aseguró que en las ciudades de Aranda de Duero y Miranda de Ebro se tiene esta fórmula de gestión.

Además, la formación considera que la situación debe tener consecuencias políticas y reclama la dimisión o cese de la presidenta de la Gerencia Municipal de Cultura, Andrea Ballesteros, a la que responsabilizan de la gestión del servicio. El PSOE atribuye la problemática de este curso, que ya empezó tarde (en el mes de octubre) y que se ha interrumpido en marzo, a la falta de previsión del equipo de Gobierno del PP, al no haber licitado a tiempo el contrato del servicio tras su vencimiento en septiembre de 2025.

Durante la comparecencia, en la que acompañó a Nuria Barrio, el portavoz socialista Josué Temiño, que presentó otra de las proposiciones al Pleno, los concejales insistieron en que la solución planteada es "jurídicamente viable" y acusaron al equipo de Gobierno de inacción, al tiempo que criticaron la falta de implicación de la alcaldesa en este conflicto.