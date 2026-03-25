El Fórum Evolución bate un nuevo récord de visitantes e incrementa sus ingresos un 55%

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El balance no puede ser más positivo. A lo largo de 2025, el Fórum Evolución cerró su «mejor registro histórico» en múltiples indicadores. Con más de 213.000 visitantes, los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento se incrementaron más de un 55% respecto al ejercicio anterior. Eso demuestra, a juicio de la presidenta de la sociedad municipal ProBurgos, Andrea Ballesteros, que este espacio atraviesa un «excelente momento» mientras la ciudad hace gala de una «creciente capacidad de atracción».

Mucho tiene que ver en este sentido la programación de 216 eventos durante el año, un 15% más que en 2024, o la acogida de 22 congresos (19 de ámbito nacional y tres internacionales). También el hecho de que se ofertasen 90 espectáculos -15 más en relación al ejercicio previo- y, cómo no, la celebración de la Dance World Cup, en julio, que atrajo a más de 25.000 asistentes procedentes de 55 países.

Un «año relevante» para el Fórum que también fue palpable en su aparcamiento, cuya recaudación superó el millón de euros mientras la ocupación se acercaba a las 350.000 entradas, un 15% más que en 2024, con la segunda planta abierta las 24 horas del día.

Tampoco pasa por alto la memoria anual de ProBurgos otro hito fundamental: el turismo. Según detalló este miércoles Ballesteros, se contabilizaron más de 532.800 viajeros y 779.702 pernoctaciones. No se trata de un repunte demasiado significativo (4 y 2,2%, respectivamente), aunque pone de manifiesto que se ha logrado una «mejora del posicionamiento» al ampliar la presencia en ferias nacionales y foráneas.

Una de las claves, según Ballesteros, reside en la «especial atención» que se ha prestado a la gastronomía local como foco de atracción. No en vano, resulta innegable la decepción tras no pasar el corte para que Burgos fuese Capital Europea de la Cultura en 2031. «No ha podido ser», remarcaba Ballesteros sin hacer autocrítica pero sí poniendo de relieve el trabajo desarrollado por agentes sociales y culturales de la ciudad, así como la «participación muy destacada del Tercer Sector».