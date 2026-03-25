Vox se aferra a la polémica de los contratos de la empresa de Suárez para castigar al PP
Martínez Acitores reclamará que el equipo de Gobierno de Cristina Ayala asuma responsabilidades políticas en cada comparecencia pública en la que participe su grupo municipal
El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez Acitores, critica la falta de explicaciones del equipo de Gobierno del PP en torno a la polémica de los contratos vinculados al concejal Borja Suárez, una situación que, a su juicio, está siendo gestionada con "silencio" pese a su gravedad.
Así, recordó que fue el pasado lunes cuando tanto su formación política como el PSOE reclamaron la dimisión o el cese del edil que es presidente de la Diputación por su acta de concejal y presidente provincial del Partido Popular. "No sabemos absolutamente nada", lamentó, subrayando incluso la escasa reacción institucional ante un asunto que calificó de relevante y en el que han obtenido "la callada por respuesta".
Burgos
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El Correo de Burgos | El Mundo
Sabemos que la alcaldesa, Cristina Ayala, descartó la dimisión o el cese, en una visita que realizó a la ampliación del aparcamiento disuasorio de las Torres, y afirmó que Vox quiere una comparecencia del señor Suárez diciendo qué va a hacer o qué va a ocurrir. "Esto va más allá de que haya pedido perdón y de que diga que no volverá a ocurrir, lo que recuerda a un monarca", criticó.
De esta manera, y con la intención de que el asunto no se olvide, "lo vamos a recordar en cada rueda de prensa hasta que se tome una decisión o se nos informe". Martínez Acitores se remitió al informe del secretario municipal que asegura que los "contratos son nulos" y que existe incompatibilidad, al haberse adjudicado contratos, desde el Ayuntamiento y ProBurgos, a una empresa en la que el edil tiene una participación del 33%.
El portavoz de la formación verde advirtió además de que este tipo de actuaciones contribuyen a aumentar la desafección ciudadana hacia la política, al proyectar una imagen de "falta de control y transparencia" en la gestión municipal.