Vox se aferra a la polémica de los contratos de la empresa de Suárez para castigar al PP

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez Acitores, critica la falta de explicaciones del equipo de Gobierno del PP en torno a la polémica de los contratos vinculados al concejal Borja Suárez, una situación que, a su juicio, está siendo gestionada con "silencio" pese a su gravedad.

Así, recordó que fue el pasado lunes cuando tanto su formación política como el PSOE reclamaron la dimisión o el cese del edil que es presidente de la Diputación por su acta de concejal y presidente provincial del Partido Popular. "No sabemos absolutamente nada", lamentó, subrayando incluso la escasa reacción institucional ante un asunto que calificó de relevante y en el que han obtenido "la callada por respuesta".

Sabemos que la alcaldesa, Cristina Ayala, descartó la dimisión o el cese, en una visita que realizó a la ampliación del aparcamiento disuasorio de las Torres, y afirmó que Vox quiere una comparecencia del señor Suárez diciendo qué va a hacer o qué va a ocurrir. "Esto va más allá de que haya pedido perdón y de que diga que no volverá a ocurrir, lo que recuerda a un monarca", criticó.

De esta manera, y con la intención de que el asunto no se olvide, "lo vamos a recordar en cada rueda de prensa hasta que se tome una decisión o se nos informe". Martínez Acitores se remitió al informe del secretario municipal que asegura que los "contratos son nulos" y que existe incompatibilidad, al haberse adjudicado contratos, desde el Ayuntamiento y ProBurgos, a una empresa en la que el edil tiene una participación del 33%.

El portavoz de la formación verde advirtió además de que este tipo de actuaciones contribuyen a aumentar la desafección ciudadana hacia la política, al proyectar una imagen de "falta de control y transparencia" en la gestión municipal.