El disuasorio de las Torres crece con 150 plazas. Ya está operativo

Ampliación del disuasorio de las Torres, hacia la calle Manuel Altolaguirre.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La ampliación del aparcamiento disuasorio de las Torres de Gamonal está ya operativa, con 150 nuevas plazas, que se suman a las aproximadamente 600 con las que se creó hace ya varios años y que cuenta con una zona para autocaravanas. La alcaldesa, Cristina Ayala, con el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, visitaron la zona que cuenta también con nuevos espacios ajardinados.

Sobre esta inversión que se ha concretado con un presupuesto de 600.000 euros, la alcaldesa aseguró que su equipo de Gobierno se siente «especialmente orgulloso de ampliar el aparcamiento en Gamonal». Así, recordó que a principios de este año 2026 se inauguró el disuasorio del Silo con 226 plazas, 8 de ellas reservadas a personas con discapacidad. Ambos proyectos se encargaron durante el anterior mandato, con Daniel de la Rosa al frente del Ayuntamiento de Burgos, y el equipo de Gobierno actual siguió adelante con el desarrollo de estos dos estacionamientos.

Ayala recordó que la obra de ampliación se «complicó» más de lo deseado con varios problemas que fueron surgiendo y se abordaron durante la ejecución de los trabajos, que comenzaron en enero de 2025.

Una de las partes más comprometidas de esta obra fue la demolición de unas antiguas naves en desuso desde hace años, puesto que contenían restos de amianto. El retraso en la obtención de los permisos para retirar ese material de las cubiertas provocó una ampliación del plazo de la obra y más tarde aparecieron enterrados un viejo depósito de fuel, así como restos de animales. Todas estas circunstancias motivaron esa necesidad de cambiar el proyecto y el plazo de ejecución, previsto inicialmente en medio año. Las actuaciones se preveía que hubieran terminado de cara al verano pasado, antes de todas estas cuestiones sobrevenidas.

La empresa Alpesa se encargó del desarrollo de los trabajos, que comenzaron con el inicio de 2025.

Además del aparcamiento y la conexión con el disuasorio en uso, la parcela dotacional EQ-CO-AA-47.04, destinada en principio a completar el equipamiento de enseñanza del centro educativo Juan de Vallejo, «se dejará ajardinada con tipología de pradera rústica, de modo que presente un buen aspecto y no requiera excesivo mantenimiento por parte del Ayuntamiento hasta que se desarrollen las previsiones del PGOU», según recogía por escrito el pliego de prescripciones.