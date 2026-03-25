El programa de autoempleo para colectivos vulnerables impulsó nueve negocios en 2025

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El programa de autoempleo para colectivos vulnerables impulsó hasta nueve negocios en 2025. La iniciativa, fruto de un convenio de colaboración (sin dotación económica) entre el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Lesmes, cerró el pasado año con un aumento significativo de la actividad, al incrementarse los usuarios derivados desde el Espacio Emprende de los 30 de 2023 a 43 en el anterior ejercicio.

De este total, 32 personas en situación de riesgo de exclusión aceptaron "transformar una consulta inicial en un itinerario técnico estructurado", que derivó en 18 planes de empresa que, a su vez, cristalizaron en los nueve negocios ya citados, dos más que en 2024 y uno más que en 2023, lo que indica una estabilización en el impacto de un programa "muy bien valorado", según destacó el concejal de Juventud, Carlos Niño, durante la presentación de la memoria de actividad de la iniciativa.

El edil detalló que "el perfil más habitual de las personas que recurren a este servicio corresponde a emprendedores de entre 30 y 45 años, con formación de ciclo medio y con escasos recursos económicos o sin ahorros previos para iniciar un proyecto empresarial". Explicó además que el servicio es percibido como "un instrumento de clarificación de riesgos".

En este sentido, Niño subrayó que el valor del convenio en vigor "no reside solo en la apertura de negocios, sino también en detectar a tiempo cuándo una idea no es viable", lo que evita inversiones fallidas por falta de formación, saturación del mercado o planteamientos poco realistas, y, por extensión, "fracasos empresariales que agravarían la situación de fragilidad social del usuario".

El informe técnico facilitado por el Ayuntamiento también identifica algunos de los principales obstáculos que encuentran los participantes. Entre ellos destacan los elevados precios del alquiler y la dificultad para encontrar locales adecuados, la necesidad de realizar una inversión inicial elevada frente a la limitada capacidad de ahorro de muchos usuarios y los requisitos técnicos o administrativos, especialmente municipales, para acceder a determinados espacios de desarrollo del negocio.

Al hilo, como novedad en futuras ediciones, el concejal recogía el guante y aseguraba que se tratará de facilitar el acceso a herramientas como el Vivero de Empresas o espacios alternativos en el caso de actividades que no puedan acomodarse en él.

Con todo, la principal conclusión al respecto por parte del Ayuntamiento es que este acuerdo con la Fundación Lesmes presenta una "alta eficacia" en términos de "retorno social": "El servicio ha demostrado ser una herramienta flexible y rigurosa para la inserción laboral de colectivos vulnerables, logrando transformar ideas en realidades económicas tangibles".

Niño hizo además referencia a otros dos acuerdos con sendas entidades, a modo de balance. Sobre la colaboración que el Ayuntamiento mantiene con la Fundación Círculo para impulsar el ciclo anual 'Diálogos sobre suicidio y salud mental', iniciativa que ha evolucionado desde 2023 hacia campañas temáticas específicas centradas en distintos factores de riesgo, el edil explicó que el objetivo es utilizar actividades culturales y de reflexión pública para sensibilizar a la población sobre estos problemas y fomentar la búsqueda de ayuda. En 2024 la campaña se centró en el acoso escolar, implicando directamente a la comunidad educativa, mientras que en 2025 el eje temático fue la soledad no deseada, abordada como un problema social y emocional que puede afectar especialmente a los jóvenes. En esta última edición, 770 personas acudieron a las actividades programadas.

El tercer convenio del que Niño compartió la memoria de los últimos ejercicios se materializa de la mano de Instituciones Penitenciarias y "tiene como objetivo favorecer la reinserción social de los internos a través de actividades formativas, culturales y de desarrollo personal", apuntó, para añadir que se trata de una iniciativa "innovadora" que se mantiene desde hace varios años y que combina formación práctica con actividades de reflexión y estimulación cognitiva.

Entre los talleres más consolidados destacan ajedrez para la reinserción, mecánica de bicicletas y expresión corporal, a los que se sumaban nuevas propuestas en función de los intereses detectados entre los internos. En 2025 el programa incorporó además un espacio 'maker' con tecnología como impresión 3D, robótica y diseño digital, junto a un cinefórum con proyecciones y debates sobre temas sociales, ampliando así la formación desde talleres creativos iniciales hacia contenidos más técnicos y de reflexión crítica orientados siempre a la reinserción.