El Espacio Emprende de Burgos cambiará de gestor

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Espacio Emprende del Ayuntamiento de Burgos, ubicado en la calle Sonsoles Ballvé, junto al vivero de empresas, cambiará de manos. Hasta ahora, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) se encargaba de gestionar el espacio en lo relativo al desarrollo del plan de viabilidad, formación, asesoramiento y gestión del espacio. "Tras varias reuniones y a petición de la propia Asociación de Jóvenes Empresarios, se ha disminuido el convenio que el Ayuntamiento tenía establecido con AJE", avanzó la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo.

De esta manera, el acuerdo entre los jóvenes empresarios y el Ayuntamiento de Burgos financiará el desarrollo del premio al Joven Empresario que se organiza anualmente y, en el resto de cuestiones vinculadas al Vivero de Empresas, se cambiará de gestor.

Se refiere a cuestiones relativas a planes de viabilidad de la empresa, formación, asesoramiento y gestión del Espacio Emprende que "la AJE manifestaba una imposibilidad para realizarlo". De esta manera, se han iniciado conversaciones que se han abordado en la reunión de la gerencia con el resto de grupos políticos para que sea Fundación Lesmes quien asuma esa parte de gestión y asesoramiento del Espacio Emprende.

Un punto que se ha aplazado para revisar en la próxima reunión de la comisión por discrepancias o dudas en algunos de los puntos. El proceso de cambio incluye, como en otras actividades de la gerencia, un cambio en el reglamento de uso en el que está inmersa la concejalía para "adaptarlos a las nuevas situaciones y actualizarlos, porque algunos no se habían tocado desde el año 2013", señaló Del Campo.

Entre ellos está el relativo a las Escuelas Infantiles Municipales. En este caso se ha acordado, por unanimidad, la adaptación del reglamento de uso de las escuelas infantiles municipales de José Antonio Rodríguez Temiño, Gigantillos, Pequeño Cid y Río Vena

Para "adaptarlo a la gratuidad de las enseñanzas de 0 a 3 años de la Junta de Castilla y León". Una medida en la que se ha realizado un "intenso trabajo" al tener en cuenta "las aportaciones no sólo de los grupos políticos y, por supuesto, de los técnicos municipales, sino que también se ha contado con la colaboración de las directoras de las escuelas municipales infantiles de aquí de Burgos y también con las AMPAS", especificó la concejal.

Mujer universitaria, el perfil del usuario del Servicio de Salud Joven de Burgos

Por otro lado, en la reunión se ha dado cuenta de la memoria del Servicio de Salud Joven que el Ayuntamiento de Burgos presta a través de la concejalía de Juventud. Una iniciativa que atiende los problemas de salud mental, ansiedad o estrés de jóvenes entre 14 y 25 años, pero que tiene un perfil muy claro de usuarios.

El 80% de quienes sacuden a este servicio, que consta de siete sesiones, es una chica y el 74% es universitario. Durante el año pasado, el servicio, que cuenta con dos psicólogos, recibió 218 solicitudes, de las que el 55% fueron atendidas. El resto no continuó con la demanda porque no devolvieron el contacto o entendían que ya no necesitaban atención. Aunque el 11% refiere que habían acudido ya a servicios privados.

De esta manera, se atendieron 120 casos y se entiende que la demora de atención no requiere un aumento del servicio. "En algún momento se cuestionó que había lista de espera, pero tras haberse valorado por parte de los técnicos, se ha visto que la lista de espera se concentra en el inicio de los cuatrimestres y no es una lista de espera estructural", señaló Mila del Campo.

Las razones por las que se requiere este servicio tienen que ver con problemas de gestión emocional, en el 40% de los casos atendidos; gestión de la ansiedad, un 34%; y problemas familiares, un 10%. En la evaluación de la atención se obtiene un alto grado de satisfacción del servicio, 9,5 sobre diez, y se considera un espacio "útil".

En el seguimiento de los casos sí se ha observado la necesidad de plantear un triaje previo en el Servicio Universitario de Atención a la Salud (SUAS) de la UBU porque "algunos de los problemas no deberían estar en este servicio, sino en otro tipo de programas, y se ha conveniado con el SUAS hacer un triaje para determinar si la derivación a este servicio es correcta o no para realizar una atención bien dimensionada con criterios objetivos", remarcó la edil del Ayuntamiento de Burgos.