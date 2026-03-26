Concienciar en vez de multar. Se dispara la cifra de jóvenes que hacen trabajo social por multas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Burgos busca ampliar los espacios donde los jóvenes son sanciones por delitos leves puedan realizar un acto de introspección para frenar sus primeros contactos con el juzgado por conductas delictivas. El convenio con la Fiscalía de Menores permite que los jóvenes que empiezan a introducirse en el sinuoso camino de la infracción de la ley y las normas reflexionen antes de profundizar en el pozo de la delincuencia.

«Es un convenio muy interesante, que fue pionero en su momento, y que funcionó muy bien porque es una manera en la que aquellos jóvenes que cometen algún tipo de infracción en vez del pago de una multa puedan realizar unas horas de servicio social para ver qué es lo que ha hecho y trabajar un poco en la concienciación de hacia donde va«», resumió el concejal de Juventud, Carlos Niño.

Una salida que ha duplicado el número de usuarios en los últimos meses. De esta manera, si entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 un total de cinco menores habían acudido a de trabajo medidas sociales para evitar una multa, desde noviembre hasta marzo han sido una vez. «La cifra nos ha sorprendido en cierto sentido, pero depende mucho del perfil, no es que automáticamente todos los menores que van a la Fiscalía acabe en este programa depende de casos y de cada perfil», concluye.