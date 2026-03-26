Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Castillo de Burgos estrena desde este jueves su nueva iluminación. Así lo anunció la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, una vez que se ha aprobado encender la «nueva iluminación ornamental» del Castillo con «horarios que se adaptarán al del resto de monumentos de la capital burgalesa» y que será otro «reclamo más» ante la inminente celebración de la Semana Santa.

La popular recordó que el sistema está «perfectamente programado», pero avanzó que la fortaleza «no abrirá todavía sus puertas al público», ya que el Consistorio tiene pendiente «la recepción formal de las obras y la finalización de los trabajos de limpieza en el entorno».

La popular aseveró que «aunque la infraestructura está lista, queda pendiente «algún remate», una labor de la que «se está encargando el área de Medio Ambiente», pero «consideramos oportuno que la ciudad cuente en estas fechas con la iluminación ya lista».

El interior del castillo no se abrirá de forma definitiva hasta que los contenidos museísticos estén instalados, algo previsto para finales de 2026 o principios de 2027. A este cierre del monumento se suma la situación del nuevo puente de acceso al Castillo, cuyas obras han sufrido retrasos recientes. Aunque se esperaba su puesta en marcha para este mes de marzo, los trabajos de reconstrucción se han pospuesto ligeramente.

Parcelas

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento procederá a la licitación de dos nuevas parcelas en el polígono industrial de Villalonquéjar. La portavoz señaló que «estas dos nuevas superficies se suman a las dos que ya se encuentran actualmente en proceso de subasta pública».

La parcela 29, la de mayor envergadura, cuenta con una extensión total de 7.847 metros cuadrados y un aprovechamiento neto de 6.267 metros cuadrados, partiendo de un precio de salida de 526.165 euros. Por otro lado, la parcela 109A se presenta como una opción más compacta, con una superficie total de 2.804 metros cuadrados, un aprovechamiento de 2.243 metros y un precio inicial de 185.529 euros.

«Seguimos trabajando en dar salida al suelo disponible de los consorcios», subrayó, al tiempo que aseguró que «los ingresos se usarán para el pago de la deuda».