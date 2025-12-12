Cultura reserva partida para iniciar las obras en el Asador de Aranda y musealizar el Castillo

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El presupuesto de la Gerencia de Cultura para 2026 ha sido rechazado por los votos en contra de los dos grupos municipales que ostentan la oposición, como son Vox y PSOE. El guion se ha cumplido, igual que sucedió en el último consejo del Servicio Municipal de Deportes, donde los concejales de estas formaciones votaron en contra, ya que ambos anunciaron el pasado viernes su rechazo a las cuentas que les presentó el PP a última hora del miércoles 3 de diciembre.

La presidenta de la Gerencia de Cultura y Turismo, Andrea Ballesteros, quiso explicar algunos detalles que contempla el presupuesto de su área, que cuenta con apenas 40.000 euros más que en 2025. En concreto, se elevaría en 2026 hasta los 17.245.805 euros, de los que para el área de Festejos van 2.350.000 euros para organizar San Pedro, San Lesmes, Carnavales y Navidad, entre otras cuestiones.

En cuanto a inversiones, desde este órgano autónomo contemplan actuaciones importantes como concluir la musealización del Castillo de Burgos. La partida para esta actuación es de 600.000 euros para el año 2026, además se incorporan 430.000 euros para iniciar las obras del Centro Enogastronómico del Asador de Aranda, que continuarán en 2027, con una previsión de otros 500.000 euros.

Ballesteros ha explicado que se iniciará en 2026 las obras para remodelar el teatro Clunia, en la calle Francisco Salinas, y 250.000 euros para distintos arreglos en el Palacio de Castilfalé. Además, se incluyen 50.000 euros para mejoras de mantenimiento en la Escuela de Música de Las Bernardas.

Ballesteros indicó que desde Vox no han razonado el voto en contra de este presupuesto durante el desarrollo del consejo de la Gerencia. Mientras, el PSOE se ha mantenido en las explicaciones que ofreció este jueves la concejala Blanca Carpintero. Según indicó la socialista, su voto en contra tenía que ver con el continuismo de las cuentas, ya que en su opinión carecen de alicientes y no incluye un presupuesto detallado para un año clave en lo que se refiere a la candidatura para la Capitalidad Cultural Europea. «Echamos en falta ideas más de ciudad en el ámbito cultural», dijo la edil del PSOE.

A este respecto, Ballesteros respondió que el presupuesto para relacionado con el desarrollo de la candidatura se gestiona desde la sociedad de promoción ProBurgos, como ya conocen los concejales de todos los grupos, a los que se les ha llamado el lunes para conocer los últimos detalles de un dosier, que se mantiene en el máximo secreto. Desde el punto de vista de la concejala del PP, las palabras de Carpintero solo pretenden "confundir" a la ciudadanía.

Sello Ciudad Turística Familiar

Durante el consejo de la Gerencia, el concejal de Turismo, Carlos Niño, dio cuenta de la concesión del Sello de Ciudad Turística Familiar, que concede la Federación Española de Familias Numerosas, una cuestión que ya anunciaba esta semana el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, puesto que su formación impulsó la consecución de este reconocimiento.

Ballesteros ha confirmado que se entregará a la ciudad el próximo miércoles, una fecha que ha elegido la Federación de Familias Numerosas y no desde el equipo de Gobierno. Así, rechazaba las críticas de Vox, de que se había hecho coincidir con la comisión de investigación de los contratos de las fiestas de San Pedro. "Este sello, por destacarlo, acredita a la ciudad de Burgos como una ciudad que está adaptada para el turismo familiar. Para la obtención de este sello se audita, se acredita, en este caso, que tanto la hostelería, la hotelería de nuestra ciudad tienen espacios adaptados para la recepción de familias, que es un espacio nuestra ciudad interesante para ese turismo familiar", indicó Ballesteros, que confirmó que existe un coste económico por este galardón de 4.800 euros por dos años.