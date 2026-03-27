Vox da otra vuelta de tuerca a su crítica al PP y suspende su gestión en Burgos en el arranque de 2026

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Mientras que en el ámbito autonómico asumen que están condenados a entenderse, en la capital burgalesa las relaciones entre Vox y PP atraviesan su peor momento. Lejos quedan aquellos tiempos de amigable sintonía durante el año de gobierno bipartito municipal. Cada comparecencia pública del portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento, Fernando Martínez-Acitores, ofrece una muestra más de tal distanciamiento y da otra vuelta de tuerca a sus críticas, que hoy mismo, sin ir más lejos, concentraba en la "paralización total" del Consistorio en el arranque de 2026.

En su balance del primer trimestre, Acitores llegó incluso a tirar de metáfora escolar para evaluar la gestión del PP. A su juicio, el equipo de Gobierno que encabeza la alcaldesa, Cristina Ayala, "suspende" con un "muy deficiente en todas las materias". Puso especial énfasis en la falta de presupuesto municipal, que a finales de marzo sigue sin aprobarse. Lamentó que ni siquiera haya fecha oficial para el Pleno extraordinario en el que se debatirán las alegaciones para su entrada en vigor.

Esta situación supone, a su juicio, un "absoluto fracaso" que Vox atribuye a "exclusivamente" a Ayala, a la que el concejal reprochó en particular su incapacidad para alcanzar acuerdos con la oposición, lo que implica en la actualidad que la actividad económica del AYuntamiento esté bloqueada.

Durante su intervención, Martínez-Acitores también criticó que no se hayan aplicado las conclusiones de la comisión de investigación sobre las gastronetas, que señalaban irregularidades en la gestión de determinados eventos. Afeó que semanas después de aprobar las medidas a adoptar -por mayoría de Vox y PSOE- el equipo de Gobierno no haya ejecutado ninguna, ni se lo plantee.

El portavoz de los de Abascal en Burgos añadió a ese balance negativo el hecho de que la ciudad no haya superado el primer corte para optar a la Capital Europea de la Cultura en 2031, así como los retrasos en proyectos de infraestructuras o en la mejora de instalaciones deportivas. A su juicio, estos asuntos reflejan una gestión municipal que "necesita mejorar, pero mucho".

La comparecencia de Vox incluyó también referencias a la Escuela Municipal de Música, la paralización de infraestructuras clave como el Mercado Norte o ExpoBurgos, la falta de participación o implantación de la Zona de Bajas Emisiones,tras la reciente sentencia que anulaba la de Valladolid, y a la aspiración de que la Semana Santa de Burgos obtenga la declaración de interés turístico internacional, un objetivo que el partido reivindica haber impulsado y que, como único matiz positivo, considera que se va a alcanzar.