Cantabrana urge vigilar el adecuado mantenimiento y la limpieza de las instalaciones deportivas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Félix Cantabrana, expresaba su "desconcierto y bochorno" ante la gestión municipal en el área de Deportes y reclamaba que se refuerce de manera urgente la supervisión del cumplimiento de los contratos de mantenimiento y limpieza en las instalaciones deportivas de la ciudad.

El edil socialista explicaba que en las últimas semanas se han acumulado las quejas de usuarios, entrenadores y clubes por el estado de algunos espacios externalizados. Entre los casos más recientes, señalaba las denuncias trasladadas por varios usuarios de los campos de fútbol de Pallafría, que difundían vídeos en redes sociales en los que se mostraban vestuarios en condiciones "lamentables", con suciedad y desperfectos.

Ya en el último Pleno el Grupo Muncipal Socialista utilizó un ruego para solicitar a Carolina Álvarez, concejal responsable del área "que se actúe no solo para resolver incidencias puntuales, sino para anticiparse a ellas mediante un control periódico de las instalaciones".

Cantabrana insistía en que las instalaciones son propiedad del Ayuntamiento y de la ciudad, por lo que el Consistorio debe garantizar que las adjudicatarias cumplen con sus obligaciones. "Hay que garantizar su pulcritud", apuntaba. Por ello, el concejal planteaba que el personal municipal de Deportes realice visitas periódicas y controles sorpresa para comprobar que las empresas responsables mantienen las instalaciones en condiciones adecuadas. Aseguraba, además, que, más allá del ejemplo citado, se han recibido quejas de usuarios de otros espacios, como el módulo de atletismo de San Amaro, relacionadas con problemas de humedades y falta de limpieza.

Durante su comparecencia, el edil socialista también criticaba la suspensión de la carrera del Memorial Jesús Echeverrieta en el polígono industrial, motivada por el deterioro del firme en la zona, y cuestionaba la gestión de varios proyectos de Deportes, para denunciar la falta de transparencia en su planificación.

Al respecto, citaba la actuación prevista en la cubierta del polideportivo de Lavaderos, que, deslizó, podría sustituir el actual sistema de iluminación natural mediante lucernarios por iluminación artificial. Cantabrana advertía de que, si se confirma, supondría un retroceso en términos de eficiencia energética.

Asimismo, explicaba que el Grupo Socialista ha solicitado información sobre el proyecto previsto en el Silo, donde se pretende habilitar un nuevo campo deportivo, "sin que hasta ahora se haya facilitado documentación detallada que permita valorar la propuesta o plantear mejoras".

En su repaso a los problemas del área municipal, el concejal del PSOE también aludía a las quejas registradas en los gimnasios de las instalaciones municipales "por el estado del equipamiento deportivo, con máquinas averiadas o sin reparar durante largos periodos". En este sentido, mostraba su confianza en que el nuevo contrato de gestión incluya penalizaciones claras para evitar estas situaciones.