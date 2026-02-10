El PSOE denuncia la «política de humo» del PP en Deportes mientras en las instalaciones «se implanta la desidia»

Cubos para recoger el agua de las goteras en el Polideportivo El Plantío, durante un partido del Tizona Burgos.ECB

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«La gestión actual se ha convertido en una constante huida hacia adelante donde las promesas de inversión no son más que cortinas de humo para tapar la ineptitud en el mantenimiento». Así de contundente se mostró el concejal de PSOE, Félix Cantabrana, quien denunció que «el PP vive de señales de humo» en el área de Deportes y que «su modelo de desidia se ha trasladado a las infraestructuras deportivas de la ciudad».

Para el concejal socialista, el PP está «faltando a la verdad de forma sistemática». «El equipo de Gobierno vende como inversiones lo que no es más que un mantenimiento obligado», mientras «sigue vendiendo proyectos que ni siquiera verán la luz en 2027».

Así puso el foco en el proyecto de construcción de un campus deportivo en los terrenos de la CLH, señalando que, «frente a los anuncios del PP de que veremos avances importantes en el 2027, la realidad técnica apunta a 2028, a menos que pretendan realizar una chapuza o un espacio low-cost».

Mientras tanto, «la situación en diversos espacios deportivos de la capital es de total precariedad». Puso como ejemplo los campos de fútbol de Pallafría. «A día de hoy, solo se duchan con agua caliente los primeros niños en llegar tras un partido. Dicen que habrá mejoras, pero el proyecto sigue pendiente del informe de Tesorería, por lo que, siendo muy optimistas, el agua caliente llegará a todos en verano. Mientras tanto, siguen vendiendo humo».

«La misma situación de inmovilidad vive el polideportivo de San Pedro y San Felices». Cantabrana aseguró que «el espacio ha dejado de ser una urgencia para el PP». Asegura que «en cuanto afloraron sus caprichos, ni siquiera recogidos en su programa electoral, dejaron el proyecto en un cajón». El concejal ha denunciado, en este sentido, que «el plazo para que el adjudicatario aportara información técnica finalizó el 4 de febrero sin que se sepa nada del proyecto ni de su coste final».

Gimnasios abandonados

El edil del PSOE también ha denunciado el estado de los gimnasios municipales de El Silo, San Amaro y El Plantío, con averías en máquinas y tapices. «Han tardado un mes en arreglar las máquinas y solo por la insistencia de los usuarios, a pesar de que existe un contrato de renting que debería hacerse cargo, pero del que no se está pendiente».

Finalmente, Cantabrana ha calificado de «nefasta» la imagen que proyecta la ciudad con espacios deportivos en «estas condiciones» y puso el foco en el polideportivo El Plantío. «Cada vez hay más goteras y el espacio se ha llenado de calderos», denuncia el socialista, quien califica de nueva «humareda» el anuncio del equipo de Gobierno de invertir 1,8 millones en el arreglo del tejado. «El polideportivo no se ha arreglado porque hay otros caprichos», lamenta.