Vox incorpora a Carolina Mínguez como nueva concejal en el Ayuntamiento de Burgos

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Carolina Mínguez asumirá oficialmente su acta como concejal de Vox del Ayuntamiento de Burgos, tras la salida de Marta Alegría, quien fue elegida procuradora en las últimas elecciones autonómicas en las Cortes de Castilla y León. Mínguez, que ocupaba el número cinco en la candidatura municipal, se incorporará al Grupo Municipal para continuar los proyectos y la labor iniciada en este mandato.

Para la nueva concejal, esta etapa representa “una oportunidad" de seguir trabajando por su ciudad y por las personas y avanzó que su compromiso con Burgos y los valores que han definido su trayectoria personal y profesional serán los pilares de su gestión.

Sanitaria de formación, Carolina Mínguez desempeña actualmente el cargo de “site manager” en una clínica, experiencia que asegura le ha permitido desarrollar una vocación de cuidado y acompañamiento. “Mi día a día está muy ligado al cuidado de las personas, y me implico al máximo en cada caso, siempre desde la empatía, la cercanía y el compromiso”, afirmó. Estos valores serán trasladados también a su labor municipal.

Mínguez mantiene un fuerte vínculo con Burgos, ciudad a la que siente un “profundo cariño”. En 2022 formó parte de la Corte de Honor como dama, experiencia que describe como “inolvidable” y motivo de orgullo. “Llegó con ganas de aportar, de aprender y de trabajar por Burgos, con cercanía, responsabilidad y compromiso con todos los ciudadanos”.