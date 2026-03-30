Vallan y desalojan un edificio en la Plaza Mayor por «ruina inminente»

Intervención de los Bomberos durante esta mañana en el edificio Cardenal Segura 2.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El desalojo de un local comercial y otro de hostelería y un valladoo provisional, fue el paso previo para la intervención que hoy sorprendía a los viandantes que paseaban por la Plaza mayor esta mañana. Un equipo de bomberos y una empresa de cerramientos metálicos se afanaban en instalar un vallado permietral definitivo alrededor del edificio de Cardenal Segura 2.

El edificio, situado en una esquina de la Plaza Mayor de Burgos, fue declarado en «situación de ruina inminente» el pasado viernes por parte del Servicio de Licencias del Ayuntamiento de Burgos. Los técnicos municipales constataron un «peligro de colapso».

En ese momento, se emitieron los informes técnicos y jurídicos para la declaración der uina inminente del establecimiento. Este procedimiento implicó el desaholojo de los dos bajos comerciales: un comercio y un espacio de hostelería) de la zona por «el grave peligro que existe para las personas y los bienes». No hubo desalojo de viviendas puesto que todas están vacías.

El pasado viernes Policía local y Bomberos se encargaron de instalar un vallado provisional en la zona, habida cuenta de que se avecinaba el primer fin de semana de procesiones de Semana Santa por el centro de la ciudad que genera grandes concentraciones de personas.

Esta mañana se ha procedido a la instalación de un vallado perimetral definitivo que consiste en una malla de simple torsión y tubos galvanizados situados cada tres metros y anclados al suelo con chapa, tornillos, refuerzos y grupos tensados cada 30 metros.

Estas medidas tienen «carácter provisional y se toman de manera urgente como primer paso para garantizar la seguridad de los ocupantes del edificio, vecinos colidantes y transeúntes sin perjudicio de requerir medidas dicionales con posterioridad», señalan desd eel Ayuntamiento de Burgos en una nota de prensa.

Esta resolución se ha notificado a los propietarios, ocupantes y titulares del inmueble al que el Plan General de Ordenación Urbana otorga una protección ambiental. Sobre el edificio ya existe un expediente de ruina en tramitación y un proyecto de rehabilitación que obtuvo su licencia de obra en septiembre de 2024. Desde el consistorio instan a los propietarios a «acelerar este proceso ante la alarma y preocupación que genera el riesgo de evidente colapso del mismo».