Esta spin-off de la Universidad de Burgos impulsa la neuromodulación para tratar enfermedades neurológicas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La investigación universitaria se convierte en innovación clínica con el trabajo desarrollado por la doctora Beatriz García López, especializada en Neurofisiología Clínica. Ella es la investigadora detrás de la spin-off IMENE, Instituto Médico de Neurofisiología y Neuromodulación, un proyecto surgido recientemente en el entorno de la Universidad de Burgos.

Esta empresa explora nuevas aplicaciones de la neuromodulación para tratar distintas enfermedades neurológicas como patologías relacionadas con la salud mental, el dolor crónico, la neurodegeneración o la epilepsia.

De trabajar en esta especialidad, «bastante nueva», según explica, en el Hospital Universitario de Burgos, dio el salto a la docencia, se sacó la plaza de profesora de Patología del Sistema Nervioso en el grado de Terapia Ocupacional, en el departamento de Anatomía. «La puesta en marcha de la Facultad de Medicina va a suponer un reto y de profesora asociada he pasado a titular porque la docencia es un campo que me interesa, después de 12 años dedicada exclusivamente a practicar la medicina», comenta.

La empresa trabaja con cuatro dispositivos de estimulación eléctrica transcraneales portátiles capaces de actuar sobre el sistema nervioso con fines terapéuticos. Esta técnica, cada vez más presente en la investigación médica, se está utilizando especialmente en patologías como la depresión o el dolor crónico, donde los tratamientos convencionales «no siempre logran resultados suficientes».

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la posibilidad de aplicar estas terapias de forma domiciliaria. Como explica García, tras una primera sesión presencial, el paciente puede utilizar el equipo en su propia casa mientras el especialista supervisa y ajusta los parámetros del tratamiento de forma remota. Esta fórmula permite prolongar terapias que habitualmente se realizan en hospitales y facilitar su continuidad en el tiempo.

El proyecto empresarial surgió de una iniciativa personal de García a la que espera que pronto se sume un médico residente de la HUBU. Desde la universidad se le animó a impulsar la idea como una spin-off y se le facilitó el entorno necesario para comenzar a desarrollar la tecnología.

Aunque la empresa se encuentra todavía en una fase inicial, ya ha despertado interés entre pacientes que han conocido el proyecto a través de contactos personales. El siguiente paso pasa por consolidar colaboraciones con profesionales sanitarios y centros médicos que permitan ampliar las aplicaciones clínicas de la neuromodulación.