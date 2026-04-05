Alegría y regocijo en la procesión del Anuncio Pascual de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Broche de oro y regocijo bajo un sol radiante. De nuevo, el buen tiempo ha acompañado durante el Domingo de Resurrección, celebrado por cientos de personas en la plaza del Rey San Fernando y con la Catedral siempre de testigo. La procesión del Anuncio Pascual no solo cerró el calendario de la Pasión, sino que transformó el centro histórico en un escenario de luz y celebración para despedir la Semana Santa burgalesa.

La jornada dominical arrancó a las 10:45 horas. Desde la parroquia de la Sagrada Familia, la imagen del Cristo Resucitado inició su triunfal avance. Un itinerario de casi una hora llevó a la talla por las arterias principales del casco histórico. Desde la calle Concordia y la plaza Alonso Martínez, pasando por el trazado de Laín Calvo y La Paloma, la talla llegó al entorno monumental de la Catedral entre aplausos. Y mientras el Cristo bordeaba la Seo por Nuño Rasura y Santa Águeda, la fe también se vivía en el interior del templo, donde el arzobispo emérito, Fidel Herráez, presidía la solemne eucaristía de Pascua.

En San Nicolás de Bari, la Virgen de la Alegría, que este año celebra trescientos años y que ha sido la imagen del cartel de Semana Santa, era honrada en una misa antes de salir al encuentro de su Hijo.

El estallido de alegría por el reencuentro de ambos llegó pasadas las 13.15 horas. Con el repique de las campanas de la Catedral como banda sonora, el Resucitado asomó al exterior para ser recibido por una lluvia de pétalos y el tintineo constante de las campanillas que portaban los niños burgaleses.

La plaza de Santa María, completamente abarrotada desde la calle Fernán González hasta la plaza del Rey San Fernando, fue escenario del reencuentro y de la emoción de fieles y cofrades que al grito de ‘¡Viva Cristo resucitado!’ y ‘¡Viva la Virgen de la Alegría!’ recibían a las imágenes. Entre un mar de teléfonos y cámaras que buscaban inmortalizar el instante, las dos tallas se saludaron frente a la fachada la Catedral.

Tras la celebración de la Pascua, el Grupo de Danzas María Ángeles Saiz ofreció sus jotas a las imágenes, seguidos por el ritmo entusiasta de la Banda Infantil de Tambores de la Hermandad de la Sangre de Cristo.

El fervor se trasladó después a la plaza del Rey San Fernando, donde turistas y locales aguardaban el segundo gran momento de la mañana. Allí, en un ambiente de hermandad, se procedió a la lectura de dos poemas y al tradicional intercambio de ofrendas entre las cofradías, contando con el discurso final del arzobispo emérito a los asistentes, quien se acordó en sus palabras de quienes «están sufriendo» y se encuentran sumidos en la «angustia» y la «desesperanza». Culminado su discurso, breve y conciso, ha deseado un «feliz Domingo» a todos los asistentes antes de bajar a la plaza para saludar a los representantes de las cofradías y al resto de participantes en la procesión.

El desfile emprendió su regreso por La Paloma y Laín Calvo, culminando en la plaza Alonso Martínez. En ese punto, tras una última despedida cargada de emoción, cada imagen inició el camino de vuelta a su templo, dejando en la ciudad el eco de una Semana Santa que se despide en su máximo esplendor.