Dos heridos en dos accidentes en la AP-1 y en la A-1

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas en sendos accidentes en Burgos con poco más de media hora de diferencia. En el primero de ellos, un menor de 12 años ha resultado herido en un accidente en la AP-1 en Rubena. El centro de emergencias recibía un aviso de accidente de tráfico en Rubena, a las 19:13 horas, en el kilómetro 7 de la autopista AP-1, sentido Vitoria. Se informa de la colisión por alcance entre dos turismos y se solicita asistencia para un menor de 12 años, herido consciente.

El 1-1-2 avisa del accidente a a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

En el segundo accidente, el centro de emergencias recibe varias llamadas a las 19.57 horas en las que se alerta de un accidente de tráfico en Sarracín, en la autovía A-1, en el kilómetro 228, sentido Burgos.

Varias llamadas avisan del vuelco de un turismo, en principio sin heridos. El centro de emergencias moviliza a la Guardia Civil de Tráfico, que después informa de una persona herida, consciente, fuera del vehículo, con una posible fractura de muñeca. El centro de emergencias avisó entonces a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.