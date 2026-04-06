Burgos impulsa un proyecto piloto para reducir hasta un 20% los residuos domésticos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Vivir de forma más sostenible, ahorrar recursos y mejorar el bienestar en tu vivienda. De tal premisa parte el programa Hogares Circulares, desarrollado por Fundación Oxígeno y la empresa Cultura Circular, con el respaldo del Ayuntamiento de Burgos por encajar "plenamente" con la línea de trabajo emprendida por la Concejalía de Medio Ambiente, según su responsable Carlos Niño, partidario de "una política útil, cercana y orientada a resultados, que no se quede en la declaración de intenciones, sino que se traduzca en acciones concretas para mejorar la vida de los vecinos y avanzar hacia una ciudad más respetuosa con el entorno".

Ejercía así el edil de maestro de ceremonias de la presentación en sociedad de una iniciativa que aspira a reducir entre un 15% y un 20% los residuos domésticos generados por los participantes en la propuesta "piloto" que tendrá como epicentro la barriada de San Juan Bautista. En concreto, el programa pretende formar y asesorar a al menos medio centenar de familias, con la previsión de que la mitad puedan proceder de la zona urbana en la que se concentrará la actividad, aunque la inscripción está abierta a vecinos de cualquier punto de la ciudad.

La iniciativa busca implicar directamente a los hogares en un proceso de cambio de hábitos que permita mejorar la separación de residuos, reducir su volumen y fomentar un consumo más responsable. "Somos conscientes de que la gestión de residuos es uno de los grandes retos de las ciudades y ese desafío no se resuelve solo con infraestructuras, sino también con educación ambiental, acompañamiento, participación ciudadana y constancia en el trabajo. Por eso este proyecto nos parece tan valioso", explicó Niño, para destacar como elemento diferencial la medición de los resultados obtenidos "sobre los cambios de comportamiento en las familias para evaluar su impacto y valorar la posible extensión del modelo a otros barrios de la ciudad".

La directora de proyectos de Fundación Oxígeno, Virginia Fuentes, explicó que el proyecto se desarrollará en varias fases y que en estos momentos se encuentra en el proceso de captación de participantes. Una vez completada esa etapa, las familias seleccionadas acudirán a cuatro sesiones formativas presenciales, entre los meses de abril y mayo, en la sede de la Fundación Lesmes ubicada en la propia barriada de San Juan Bautista. Estas sesiones, quincenales, se complementarán con acompañamiento online para resolver dudas y reforzar la aplicación de los cambios en el día a día del hogar.

Por su parte, la directora de Cultura Circular, Beatriz Quintana, destacó que el objetivo es trasladar las políticas ambientales a la vida cotidiana de las familias, con especial atención a aspectos como la reducción de envases, la mejora en la separación de residuos o la organización de la compra y la cocina para evitar desperdicios. "También trabajaremos todo lo que tiene que ver con los aspectos de la salud, en lo que se refiere a las compras más sostenibles, muchas veces ligadas a productos más recomendables y cercanos, por lo que se genera, además del beneficio personal, un beneficio público, un beneficio político, un beneficio ambiental y un beneficio para el territorio", enumeró.

Quintana indicó, además, que para acometer la evaluación final se realizará un diagnóstico inicial en cada hogar y, una vez culminado el proceso formativo, se analizará la evolución en el volumen de residuos generados y en los hábitos de separación.