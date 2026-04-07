Arranca la obra de la nueva sede de la Gerencia de Servicios Sociales (en el antiguo Hospital Militar)

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras para transformar el denominado pabellón 3 del antiguo Hospital Militar en la nueva sede de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales ya están en marcha.

La Unión Temporal de Empresas formada por Geoxa y Emmepolis Novecento ha comenzado con las actuaciones de acondicionamiento de este bloque, con una superficie aproximada de 5.200 metros cuadrados, que supondrá una importante inversión por parte de la Junta de Castilla y León.

En concreto, la adjudicación del contrato de la fase uno de las obras, que se produjo el pasado diciembre, ascendió a 4.773.999 euros con los impuestos incluidos y el plazo de ejecución asociado es de 18 meses.

Posteriormente, en febrero, el Ayuntamiento de Burgos concedió la licencia de obras para que pudiera comenzar el desarrollo de la intervención, que se prolongará tanto el 2026 como buena parte de 2027.

La fase uno de las obras acaba de comenzar recientemente.TOMÁS ALONSO

La intención de la administración regional es acabar con la dispersión de secciones y servicios de la Gerencia de Servicios Sociales. La Junta de Castilla y León busca la unificación de los distintos departamentos en un único edificio, además de construir una nueva unidad de valoración de los servicios de atención temprana para los más pequeños en la ciudad y que se complemente con los equipos itinerantes.

En la actualidad y hasta que se pueda acondicionar la nueva sede, los Servicios Sociales están ubicados en varios edificios distintos y separados entre sí, como las oficinas de la Glorieta Bilbao, Juan de Padilla, las de la calle Ana Lopidana, las del paseo de Atapuerca, así como en la calle Luis Cernuda.