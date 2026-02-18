Luz verde a la nueva sede de Servicios Sociales en el Hospital Militar y desbloqueo del edificio de Alonso Martínez

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El complejo del antiguo Hospital Militar de Burgos tiene previsto en 2026 recibir importantes inversiones por parte de la Junta de Castilla y León para trasladar la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y para ampliar el Centro de Salud de Huelgas. Así se ha puesto de manifiesto en la última Comisión Municipal de Licencias, en la que se ha dado luz verde al permiso para acondicionar el bloque 3 para reunir los servicios sociales en este inmueble con una inversión aproximada de 3,4 millones de euros.

El vicealcalde y concejal de Licencias, Juan Manuel Manso, ha explicado que este edificio forma parte del complejo donde ya se ubican dependencias de la Universidad de Burgos (bloques 1 y 2) y el centro de salud de Las Huelgas (bloque 4). Según añadió, el proyecto está redactado y la intervención permitirá dar uso a un inmueble que permanecía vacío.

Además, el edil avanzó que la administración regional trabaja en la ampliación del centro de salud de Las Huelgas, un proyecto que se encuentra en fase de redacción y que requerirá resolver cuestiones de accesibilidad y de salida a la calle Reina Leonor.

La vicepresidenta de la Junta y Consejera de Familia, Isabel Blanco, ya anunció el pasado diciembre, durante una visita a las instalaciones remodeladas del centro de menores Gregorio Santiago, la intención de acabar con la dispersión de secciones y servicios de la Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de Burgos. La Junta de Castilla y León busca "la unificación de los distintos departamentos de las diferentes sedes de la Gerencia de Servicios Sociales en Burgos en un único edificio, además de construir una nueva unidad de valoración de los servicios de atención temprana para los más pequeños en la ciudad y que se complementen con los equipos itinerantes", señaló entonces la responsable política. En aquel momento, se habló de una inversión cercana a los 5 millones de euros para llevar al mismo sitio distintos servicios ubicados en cuatro edificios distintos y separados entre sí, como los ubicados en Glorieta Bilbao, Ana Lopidana, paseo de Atapuerca y calle Luis Cernuda.

Otro de los expedientes destacados de la Comisión de Licencias ha sido el desbloqueo de la promoción de nueve viviendas en la plaza Alonso Martínez, con un presupuesto de ejecución material de 2,15 millones de euros. La obra llevaba tiempo paralizada por dos motivos: la aparición de restos de la muralla, que obligaron a coordinar actuaciones con Patrimonio, y un conflicto sobre la titularidad de una calle posterior al solar.

El Plan General de Ordenación Urbana recoge ese vial como público, pero, según explicó Manso, no consta que en su día se formalizara la cesión al Ayuntamiento cuando se construyeron los edificios en los años 80. Tras la reclamación de vecinos que sostienen que la calle es privada, el Consistorio estudia iniciar un procedimiento de expropiación forzosa si se confirma esa titularidad.

El concejal admitió que, sin ese acceso, la parcela no tendría condición de solar y no podría obtener licencia directa, lo que hacía imprescindible resolver la situación jurídica del vial. "Esta obra obtuvo licencia con el básico para poder arrancar la cimentación y se llegó a iniciar la actuación aproximadamente hace dos años", recordó el concejal. En la actualidad, esa calle está abierta y figura en el PGOU como una calle pública que da acceso a los garajes de esos edificios y en la que los servicios municipales se han ocupado del mantenimiento, la limpieza y la iluminación. Según Manso, "no hemos encontrado ningún documento que demuestre que esa cesión se ha llevado a cabo y, por tanto, pues hay algo incorrecto en el plan general, porque lo tiene como viario público y debería figurar como espacio privado y es algo que hay que solucionar jurídicamente".