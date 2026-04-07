Policía Local multará a los vehículos no autorizados que pasen por el Arco del Amparo

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ha tomado la determinación de vigilar más atentamente el paso de vehículos por el Arco del Amparo desde la calle Reina Leonor, ya que se ha observado un aumento de la circulación desde que se ha cerrado un tramo del bulevar para realizar una nueva urbanización. Así, se ha pedido a Policía Local que, si es necesario, se impongan sanciones a los vehículos no autorizados que circulen por la zona, ya que solo está permitido el paso a los residentes, así como a los servicios de emergencia.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, ha informado de esta circunstancia y, por tanto, recomienda cumplir las señales de tráfico que ya establecen que es una zona restringida para los vecinos del barrio de Huelgas. Además, se colocará una valla para dejar más clara la situación, aunque reconoce Manso que los vecinos tendrán que bajarse para quitarla y pasar.

"Hay una señal de tráfico que no se está respetando por parte de muchos ciudadanos y, por tanto, vamos a proceder a multar a todos aquellos que incumplan dicha señal", aseguró el edil, que añadió que se ha pedido a Policía Local que realice controles aleatorios por la zona.

Desde el área de Urbanismo se descarta colocar un bolardo, como en otros puntos de la ciudad, por su elevado coste, pero sí se ha pedido a Policía Local la instalación de la valla que solo podrán mover los residentes. Manso reconoce que las obras en el denominado tramo IV del bulevar han intensificado el tráfico por la zona y asegura que los conductores buscan caminos alternativos, pero en este caso este paso no está autorizado.