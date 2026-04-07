Vox Burgos avanza que se abstendrá en la votación de las alegaciones al Presupuesto 2026

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Abstención. El portavoz del grupo municipal de Vox, Fernando Martínez- Acitores, ha avanzado que su formación se abstendrá en la votación de las alegaciones al Presupuesto de 2026, después de criticar la «tardanza» en la valoración de las mimas.

El concejal señala que la decisión de su formación responde a que «se está pidiendo un voto político sobre algo técnico» y «hemos observado algunas alegaciones muy bien fundamentadas jurídicamente».

En este sentido, ha criticado las acusaciones de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, sobre el bloqueo de los presupuestos por parte de la oposición, calificándolas de «auténtico cinismo». Según el portavoz, la responsabilidad de no haber alcanzado un consenso recae exclusivamente en la alcaldesa y en su equipo de Gobierno.

Martínez-Acitores criticó que «a mediados de abril siga sin haber cuentas aprobadas» y asegura que «el retraso en la aprobación se debe a la incapacidad del PP de consensuar los presupuestos con la oposición porque tienen una nula capacidad de entendimiento» y «a los problemas burocráticos internos del propio gobierno municipal».

Semana Santa

En otro orden de cosas, el portavoz ha valorado «muy positivamente» la reciente celebración de la Semana Santa. A falta de conocer los datos oficiales definitivos, la formación percibe «un crecimiento constante en el interés y la afluencia de público». Ante esta tendencia positiva, Martínez-Acitores ha reafirmado su exigencia de «seguir trabajando intensamente para lograr la declaración de la Semana Santa de Burgos como Fiesta de Interés Turístico Internacional», insistiendo en que «debe ser un objetivo prioritario a nivel turístico».