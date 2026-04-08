La renovada ermita de San Amaro abrirá sus puertas al público esta semana

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El próximo viernes. El 10 de abril. Es la fecha en la que abrirá sus puertas la renovada ermita de San Amaro. A partir de ese día podrá visitarse de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y los domingos por la mañana hasta las 12:15 horas. La atención al público es posible gracias a la colaboración de 'Los Custodios', responsables de la acogida de visitantes y peregrinos.

Patrimonio Nacional ha finalizado los trabajos de rehabilitación del recinto de la Ermita de San Amaro, uno de los espacios más singulares del conjunto histórico del Hospital del Rey, en Burgos. La intervención, con una inversión de 325.000 euros procedentes de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cerca de doce meses de ejecución, ha permitido mejorar el estado de conservación de este enclave histórico, vinculado al antiguo cementerio de peregrinos del hospital.

En el interior de la ermita, las actuaciones se han centrado en la limpieza y restauración del Sepulcro de San Amaro, la recuperación del pavimento de baldosa hidráulica y la renovación de los paramentos mediante trabajos de pintura. Como resultado de esta intervención, el templo presenta ahora un aspecto renovado y acorde con su valor histórico y cultural.

En el exterior, los trabajos han permitido rehabilitar el muro perimetral del recinto, afectado por diversas patologías derivadas del paso del tiempo. La actuación ha incluido la limpieza, la Patrimonio Nacional ha finalizado los trabajos de rehabilitación de consolidación de la tapia mediante mortero de cal y la aplicación de tratamientos para frenar la degradación de los materiales, así como la reconstrucción de un tramo del muro con técnicas tradicionales. Además, se han fijado y repuesto piezas de cantería, retirado la vegetación de las paredes, restaurado la campana y la espadaña y repuesto la cubierta de la sacristía.