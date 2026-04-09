De los escenarios de Madrid y País Vasco a este pueblo de Burgos

La Compañía Larreal, jóvenes bailarines del Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid 'Mariemma', bajo la dirección de Aleix Mañé, llegarán al teatro Casino de Salas el 18 de abril.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Salas de los Infantes se ha apuntado a la danza y los musicales con fuerza. Un pueblo que no se resigna a quedar fuera de los espectáculos que se pueden disfrutar en cualquier escenario de Madrid o el País Vasco. Con vecinos comprometidos y artistas de origen salense que se unen para reivindicar que la cultura no entiende de territorios y el arte tiene un mismo lenguaje en grandes e icónicos teatros o en modestos escenarios.

El equipo de Concordovita encabezados por Esther García se han vuelto a implicar con el objetivo de mostrar que «la danza, que es el tipo de espectáculo que menos se programa en general en España, puede ser de la mayor calidad posible, con un coste aceptable en pequeños escenarios», reivindica. Con esta intención se puso el mundo por montera y sacó adelante la I Gala de Danza el año pasado en Salas de los Infantes que «gustó mucho». Reedita este proyecto el próximo 18 de abril con un cartel de lujo donde se muestra el talento emergente nacional pero también serán protagonistas bailarines profesionales burgaleses y de Salas de los Infantes.

Sobre el escenario se desplegará la última producción de la Compañía Larreal. Se trata de la compañía de bailarines jóvenes que terminan su formación en el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid 'Mariemma'. Bailarines de últimos cursos que con este taller coreográfico trabajan con los mismos roles que una compañía y giran por escenarios de toda España siendo un puente de acceso a las compañías de danza nacionales e internacionales en el futuro. Bajo la dirección de Aleix Mañé un grupo de entre 15 y 17 bailarines abordarán su últimos talleres coreográfico en un espectáculo de clásico y neoclásico de 45 minutos.

Junto a este grupo también se citarán en Salas de los Infantes el próximo 18 de abril la compañía del País Vasco DAB Dantza Konpainia, un proyecto de danza contemporánea que busca algo más que transmitir sensaciones a través del cuerpo. Buscan contar historias y temáticas sociales desde la conjugación del movimiento. El grupo realizará el preestreno de KEA que después estrenarán de manera completa en Leioa y que sigue al proyecto que en enero levantaron en el Kursal. Un proyecto en el que tres bailarines interpretan una pieza de reivindicación de la memoria colectiva y de la resistencia silenciosa de las trabajadoras de la Tabakalera de Donostia. Un avance de 15 minutos.

El proyecto se cierra con los de la tierra. «Los bailarines burgaleses y de Salas, profesionales todos o a un paso de serlo, muestran el talento que tienen todos ellos y tiran del público que igual no se acercarían por la danza», resume. Entre ellos el talento entre hermanos. Por un lado, viejos conocidos para los vecinos de Salas que volverán a ver en los escenarios a Jimena y Daniel Martínez García. La primera con una trayectoria como bailarina profesional y profesora de danza que, al terminar su formación, fue premiada como premio extraordinario por la consejería de Educación y que ha conseguido hacer de la danza su profesión. Daniel su hermano, cuenta también con una gran proyección y llega a Salas después de participar en la producción 'Metropolis' en Zargaoza.

Junto a ellos los hermanos Pablo y Daniela Bravo que dejaron Burgos para abordar su participación en musicales. Él encarnó el papel protagonista de Billy Elliot el musical en el que ella también participó. Les han seguido musicales como Grease para el y Anastasia para ella. Llegarán a Burgos para mostrar su papel de bailarines con pasos de danza Jazz y moderna. Además conforman el elenco de bailarines con proyección y conexión burgalesa María Izquierdo que ha participado en concursos como el World Dance Cup nacional o el Valencia en Danza y Lucía Padilla que ultima su formación como bailarina en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León 'Ana Laguna' Burgos.

Actividades previas

La gala de danza será el broche final a un día completo de actividades en el que Concordovita celebrará, de la mano de Fundación Oxígeno, el premio ODS con el que la entidad decidió reconocer su apuesta por el trabajo sostenible en el medio rural. «Es una manera de celebrar este premio organizando actividades vinculadas a la protección de la naturaleza con la instalación de dos hoteles para insectos, murales y talleres para todo el pueblo en colaboración con Fundación Oxígeno y con el objetivo de celebrar juntos el premio», reconoce Esther García.

Iniciativas que suponen un esfuerzo en el que «he contado con apoyo de empresas y amigos, el Ayuntamiento ha decidido adquirir un linóleo lo que facilita la programación de espectáculos de danza y musicales a partir de ahora, es un riesgo abordar un evento de estas características pero merece mucho la pena porque el año pasado la gente de Salas respondió, salieron contentos y esperamos que este segundo año tengamos la misma respuesta». El evento será el próximo 18 de abril en el Teatro Casino de Salas de los Infantes a las 20 horas. Quedan las últimas entradas disponibles al precio de 20 euros que se pueden adquirir aquí.