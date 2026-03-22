Emovere, la película del movimiento en directo se sube al escenario del Fórum

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Emovere. El movimiento hacia afuera. Explorar cómo conmover. Comprender cómo expresar. Ir más allá de la ejecución. Seguir las directrices de un coreógrafo. Crear un baile desde cero. Hablar con el cuerpo al ritmo de la música, siguiendo lo ideado por otro pero haciéndolo propio. Es el objetivo del Taller Coreográfico que los 43 alumnos de 5º y 6º de Danza Clásica y Contemporánea de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ Burgos desarrollan durante el curso con coreógrafos en escena.

Durante estos días, el alumnado de clásico, 19 integrantes del último ciclo de formación de bailarines, ultima la pieza creada por el coreógrafo italiano Matteo Levaggi. Sus ‘Líneas de sombra’ empezaron a gestarse en enero con la llegada a Burgos del coreógrafo del curso profesional de la Academia de Danza del Teatro alla Scala de Milán. «Trabajamos sobre una creación que se inspira en la luz; es como si fuera la grabación de una película que a veces es ballet, a veces es una cosa de teatro; es como todo en uno, con un aire muy noir», destaca el coreógrafo italiano.

A principios de enero llegó a Burgos para crear «desde cero» este trabajo coreográfico de entre 15 y 20 minutos que se basa en «mi estilo coreográfico, que es una base de clásico, con zapatillas de punta, pero con un modo muy contemporáneo que he estado trabajando con los alumnos durante estos meses», remarca el italiano.

Una película sobre el escenario

El público encontrará una similitud de ‘Líneas de sombra’ con la película ‘La ansiedad de Verónica Voss’, de Rainer Werner Fassbinder. Luz contrastada. Muy blanca y negra. Hay momentos que son bailados; otros son el momento backstage, preparación de una escena. Hablan. Descansan. Se mueven por el escenario de manera natural. «El público va a sentir que está en la grabación de una película que permite momentos íntimos, con un paso a dos; otros movimientos muy fuertes, contrastes de color blanco, negro y rojo… Sorprenderá», avisa Levaggi.

Ha encontrado un grupo de bailarines en formación que destacan por su compromiso. «He visto que tienen ganas de trabajar, descubrir cosas nuevas; están buscando su propia personalidad también en la danza, en su danza, y es muy interesante», explica quien está acostumbrado al trabajo con estudiantes.

Imparte clases en los últimos años en la escuela de danza del Teatro alla Scala y colabora con diferentes centros privados. En su actividad cuenta con una sección docente (Matteo Levaggi Educational) y trabaja con no profesionales y con profesionales en los teatros. Se muestra encantado con Burgos. «Estoy cogiendo cariño a la ciudad porque la gente es muy amable, hay mucha vida por la noche y una catedral…», resume.

Escucha de grupo

Quien ya conocía esta propuesta del Taller Coreográfico que caracteriza a los dos centros formativos de bailarines profesionales de Burgos y Valladolid es Verónica Garzón. Llegó en 2012 para realizar un primer taller. Más de una década después vuelve con Begoña Quiñones, quien se estrena como coreógrafa de los alumnos del centro burgalés, pero a quien no le es ajena la EPDCyL. «Estaba en la compañía de Juan Carlos Santamaría cuando él iba y volvía de Madrid para poner en marcha estos centros, así que sí, Burgos estaba en mi vida entonces, de alguna manera», comenta.

Ambas entretejen una creación conjunta en la danza contemporánea partiendo de polos opuestos: danza contemporánea una y danza clásica otra, pero que coincidieron estudiando danza española. «Hay una mezcla, una riqueza que creo que nosotras tenemos, que parte del conocimiento del ritmo que te da la danza española, en la que entras y sales de él, y es lo que hemos querido hacer con el alumnado: ponerles en la tesitura compleja de encontrar su propio ritmo en coordinación con un grupo», explica Begoña Quiñones.

«Nuestra idea es que se adentren en la escucha de grupo porque con los años hemos descubierto que hay cosas que se pasan por alto en la formación de bailarines, porque hay otras más importantes, como aprender un paso o un movimiento. Pero también está la mirada, la presencia, el estar, correr, andar, la escucha, el encontrar tu ritmo, pero conectados a un grupo», añade Verónica Garzón.

Más allá de la técnica

«Wolfzeit» es una obra de dos adaptada a un grupo de 23. «Estamos viendo que son muy buenas bailarinas, pero, sobre todo, vemos una gran aptitud para ser flexibles, abiertos de mente, desapegarse del material y atravesarlo, jugar con él, que es en lo que creemos: en ir más allá de la ejecución de la técnica», apuntan ambas. Reconocen que adaptar esta pieza para tantos «es un lujo tener 23 cuerpos a tu disposición para una coreografía, porque solemos ser dos o tres, y es un reto», narra Quiñones. El reto no ha sido tanto que aprendan el repertorio como «que hagan suya la pieza, por lo que, aunque hemos reutilizado una pieza para dos, ahora la hacemos para 23, porque ellas han aprendido el repertorio, pero han desarrollado su propio lenguaje, creando su propio material», concluye Garzón.

Sobre el escenario, ‘Wolfzeit’ es una sucesión de paisajes. Cuadros de una historia que sobrevuela entre pieza y pieza. «Son pequeñas historias que buscan despertar el imaginario del espectador; es una pieza de masa, de mucha gente, muy coral, muy grupal, que, al final, son personas a las que se les están atravesando cosas», concluyen.

El proceso de aprendizaje, introspección y apropiación de sus pasos de baile se ha desarrollado durante este trimestre. Verónica Garzón y Begoña Quiñones han querido profundizar en «hacer determinados movimientos no porque te digan que lo hagas, sino porque se hacen responsables de su propio imaginario; dentro de un determinado tiempo y momento pueden expresarse como son, y eso, para nosotras, es la clave», señalan. «No nos interesa que todas hagan el movimiento exactamente igual, sino que la energía que mueven en el espacio, cómo ellas se mueven, sucede todo a la vez creando un todo energético», concluyen.

Tras la estancia docente en Burgos, Verónica Garzón y Begoña Quiñones se preparan para sus próximos proyectos coreográficos, en los que ya miran hasta 2027. «Nosotras presentamos proyectos coreográficos cada uno o dos años». Este año estrenarán obra el 29 y 30 de octubre en Teatros del Canal de Madrid, con cuatro bailarines a escena, y ya trabajan en un montaje para 2027.

En la escena contemporánea se trabaja en red y con colaboraciones. El dúo tiene una relación directa, ya sea de manera conjunta o por separado, con otras agrupaciones como bailarinas, asistentes de movimiento, asistentes de coreografía o facilitadoras. Ahora mismo ambas colaboran de manera muy estrecha con el Centro Coreográfico La Normal de Córdoba, que dirige Antonio Ruz.

Emovere, cuyas banderolas ya ondean en el puente de San Pablo, se estrenará el próximo miércoles 25 de marzo en el escenario principal del Fórum Evolución. Las entradas, casi agotadas, y los nervios, a flor de piel. Junto a ‘Líneas de sombra’ y ‘Wolfzeit’ también se podrá disfrutar de la creación ‘Passing by’, con los 43 alumnos sobre el escenario en una propuesta mixta creada con Eduardo Zúñiga y Gustavo Ramírez durante el primer trimestre del curso.

Proceso de admisión

Para los alumnos de sexto será el último pase antes de cerrar una etapa de diez años en el conservatorio. Listos para seguir en los escenarios, en compañías o con sus propios proyectos, o continuar formándose en cursos superiores. Lo que tienen en la mochila son diez años de dedicación a la danza, de formación constante y de esfuerzo que ya dan sus frutos, convirtiéndose en bailarines. Aunque se llevan enseñanzas de vida: organización del tiempo, resiliencia ante la adversidad y trabajo en equipo.

El proceso de admisión para niños de entre ocho y 12 años en los cursos de Elemental y de enseñanzas profesionales arranca con la preinscripción para las pruebas de acceso. El plazo finaliza el 18 de mayo. Las enseñanzas elementales son cuatro años de formación y las profesionales, seis cursos de clásico o de contemporáneo en Burgos y de clásico y danza española en Valladolid. Para acceder a los cursos profesionales se pueden realizar pruebas de acceso con ejercicios que determinarán su especialidad y nivel, y no es necesaria formación previa, aunque será evidente en la ejecución de las pruebas.