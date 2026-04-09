Los coches eléctricos y las marcas chinas aceleran las ventas en Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

as ventas de coches se incrementan en un 1,8 % durante el primer trimestre del año. Entre enero y marzo se han matriculado 53 vehículos cada día. De ellos, 3.702 se han movido en el mercado de vehículos de ocasión y 1.096 corresponden a vehículos nuevos, donde los híbridos y eléctricos empiezan a dejarse notar. Los primeros están «asentados en el mercado, protagonizando las ventas». Los coches de cero emisiones «empiezan a despegar», valora el presidente de la Asociación de Concesionarios de Burgos (Aconauto), Carlos Arce.

Los cambios introducidos en la gestión de la subvención para incentivar la compra de eléctricos, el desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones y la popularización de precios introducida por los productores chinos están detrás de este impulso. «Antes, el apoyo a la compra de eléctricos se supeditaba a presentar la declaración de la renta y el consumidor lo percibía un año después de la compra. Eso no funcionaba e íbamos en contra de la tendencia europea. Ahora, el Estado ha cambiado el apoyo a la compra de eléctricos con una ayuda directa de hasta 4.500 euros, que se gestiona desde el propio concesionario, y ha animado más la compra», desglosa Arce.

El desarrollo de la movilidad eléctrica tiene un peso importante en el mercado. Han pasado de representar un 10 % a un 20 % del volumen total de ventas. «Entre la ayuda y los competitivos precios que ya han alcanzado algunos modelos, especialmente de marcas chinas, se puede tener un vehículo pequeño para la movilidad en ciudad por 15.000 euros, un precio ya competitivo a tener en cuenta», reflexiona el presidente de Aconauto.

Así lo reflejan las cifras de compraventa de vehículos nuevos que ofrecen las patronales nacionales Anfac, Aconauto y Ganvam. En ellas se muestra que, de las 1.096 adquisiciones de coche nuevo, 172 se corresponden con alguna de las 14 marcas de origen chino de las que se ha realizado alguna venta en los primeros tres meses del año. Entre estas marcas, la líder es Ebro. En total, 15 operaciones de cada cien. Queda claro que la estrategia de cercanía, recuperando marcas desaparecidas del mercado pero no del imaginario colectivo, tiene un efecto inmediato. «Ebro en España, MG (Morris Garages), Santana… son ejemplos del peso que tienen en el mercado los productores chinos, aunque ya producen en Europa con nombres europeos». Sin embargo, una de las marcas chinas veteranas, Omoda, lidera las compras en Burgos con 52 operaciones.

«El peso chino en la producción de eléctricos es un tsunami tan grande que es imposible de superar y las marcas europeas ya no pueden competir en precio, así que apuestan por el segmento premium», explica. Aun así, están lejos de los 142 vehículos vendidos por Toyota o los 83 de Renault.

En cuanto a motorización, los híbridos y eléctricos tiran de las nuevas adquisiciones. El 82 % de las compras corresponden a otro tipo de motor distinto del diésel o la gasolina. Estos últimos representan el 15 % de las ventas, mientras que el diésel tiende a desaparecer, ya que solo ocupa el 2 % de las operaciones. «Mientras los eléctricos son una alternativa interesante, el diésel ya está condenado: el precio de este combustible ya es el más caro y las compras son mínimas», sostiene.

El peso de las ventas sigue estando en particulares. En total, 817 operaciones de compra nueva, que suben un 26 %. Les siguen las adquisiciones de empresa, con 302, que caen un 9 % en un año.