Ernesto Antolín Arribas liderará Avot Inversiones, el holding familiar de Antolin.

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Ernesto Antolín Arribas ha asumido la Presidencia de Avot Inversiones, el holding mediante el que la familia canaliza su participación y su representación en Antolin. Con este nombramiento, continuará estrechamente ligado al proyecto empresarial, con presencia en las decisiones estratégicas de mayor alcance, en el impulso a la formación y preparación de las nuevas generaciones de la familia y en la representación institucional y empresarial de la compañía en aquellos ámbitos donde la trayectoria de Antolin mantiene un valor reconocido.

Según aclara la multinacional burgalesa en un comunicado, este relevo dentro de su estructura societaria refleja uno de los rasgos que distinguen a Antolin como empresa familiar, en la que el liderazgo se ejerce con responsabilidad hacia las personas y una visión de largo plazo vinculada a la continuidad del proyecto. Se trata de principios que no solo forman parte del marco de gobernanza de la compañía, sino que también han quedado refrendados durante décadas en la trayectoria de Ernesto Antolín al frente de la organización.

A lo largo de ese recorrido, la compañía señala que Ernesto Antolín ha tenido una intervención decisiva en el proceso de expansión internacional de la empresa, contribuyendo al crecimiento que permitió situar a Antolin como una referencia global dentro de su sector. Esa proyección exterior, sostenida sobre una visión de largo plazo, se apoyó también en el trabajo conjunto con un equipo de profesionales que participó en cada fase del desarrollo de la compañía y cuyo talento, compromiso y conocimiento resultaron determinantes para afianzar la presencia del grupo en los principales mercados internacionales.

Su experiencia, su red de relaciones y su conocimiento profundo del negocio seguirán aportando valor al proyecto empresarial, según remarca la compañía, que agrega que la familia, además, mantiene su unidad en torno a la compañía, una circunstancia que constituye una fortaleza interna y un elemento de cohesión que la organización identifica como propio.

Ernesto Antolín inicia esta nueva etapa con el mismo grado de compromiso que ha marcado su trayectoria profesional, respaldado por el reconocimiento de toda la organización, según reza el comunicado.