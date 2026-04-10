Cuatro accidentes de tráfico con cinco heridos en la provincia de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios sanitarios han tenido este viernes una jornada de lo más ajetreada debido a cuatro accidentes de tráfico registrados en Burgos capital y la Ribera del Duero. El balance: cuatro heridos, por fortuna todos leves.

El primer siniestro tuvo lugar en torno a las 9:30 horas en la N-1, a la altura del hotel Las Vegas. Pese al aparatoso choque entre un turismo y un vehículo pesado que acabó volcando, no hubo que lamentar heridos. No en vano, la Policía Local se vio obligada a establecer desvíos provisionales por las vías de servicio adyacentes a la carretera mientras la Unidad de Reconstrucción de Accidentes investigaba las causas del suceso con el apoyo de Atestados y varias dotaciones de Tráfico.

Una nueva llamada a la sala de operaciones del 112 obligaría a movilizar al Sacyl a las 10:46 horas tras una colisión entre dos turismos en el kilómetro 282 de la N-122, a la altura de la localidad ribereña de Haza. En este caso, tres personas de edad avanzada (dos hombres y una mujer) resultaron heridas aunque conscientes en todo momento. Una vez recabada la información, se enviaron recursos sanitarios al lugar con la Guardia Civil presente.

Finalmente, la ambulancia trasladaba a un hombre y a una mujer de unos 70 y 65 años, respectivamente, al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. El otro herido, de 80 años, acabó recibiendo el alta in situ.

El tercer accidente de la jornada se produjo pasadas las 14 horas en el número 33 de la avenida de la Industria, en el polígono de Villalonquéjar. Según fuentes del 112, un motorista de mediada edad requirió atención médica tras chocar contra una furgoneta. En base a ello, se trasladó la incidencia a la Policía Local y Nacional y también al Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico.

Posteriormente, un nuevo aviso alertaba a las 15:18 horas de un siniestro en el kilómetro 26 de la AP-1, a su paso por Quintanavides en sentido Briviesca, con una moto y un turismo involucrados. Se trataba de un golpe por alcance que dejó a un varón de unos 40 años con dolor de manos y muñecas.