Así ha sido el primer día de puertas abiertas de la ermita de San Amaro tras su restauración

Imagen de la ermita de San Amaro que ha recuperado el suelo original de principios del siglo XX y cuelgan los cuadros ya resaturados.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La ermita de San Amaro ya está abierta al público. La apertura este viernes, tras meses en los que Patrimonio Nacional ha llevado a cabo su restauración y recuperación de algunos elementos como la campana, ha permitido a los burgaleses comprobar el resultado final. Gusta la recuperación del suelo original, eliminando un suelo de madera irregular, la limpieza del entorno y la restauración de los cuadros de Juan del Valle que narran la vida, milagros y muerte de San Amaro.

Este viernes se ha abierto las puertas por primera vez tras 12 meses en obras en los que Patrimonio ha invertido 320.000 euros con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta intervención se integra junto con los trabajos de restauración de la torre del Hospital del Rey, en proceso, y la intervención del parque del Parral.

En el exterior se ha apostado por rehabilitar el muro perimetral del recinto, afectado por diversas patologías derivadas del paso del tiempo. La actuación ha incluido la limpieza, la consolidación de la tapia mediante mortero de cal y la aplicación de tratamientos para frenar la degradación de los materiales, así como la reconstrucción de un tramo del muro con técnicas tradicionales. Además, se han fijado y repuesto piezas de cantería, retirado la vegetación de las paredes, restaurado la campana y la espadaña y repuesto la cubierta de la sacristía.

La instalación es fue un foco de peregrinación y se utilizó como cementerio, el más antiguo de la ciudad, y que estuvo en servicio hasta la puesta en marcha del primer cementerio municipal. Ahora son los Custodios de San Amaro quien mantiene abierto el templo. A partir de ahora se podrá visitar por peregrinos, curiosos y burgaleses que recuerdan su visita de infancia a esta ermita en horario de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 20 gracias a la labor de este grupo de 18 voluntarios.

Se recuperará la actividad eucarística en los domingos a partir de las 12.15 horas. Además, se ha habilitado el jardín para que se puedan realizar misa campestre dado que la ermita es pequeña y en verano se puede acoger a un mayor número de personas.

En la intervención se ha querido recuperar elementos singulares. En esta intervención se ha retejado y consolidado la cubierta y se ha recuperado la espadaña y la campana histórica que vuelve a tañir en toque manual. «Hemos podido renovar el yugo para ponerla en funcionamiento mediante la técnica de toque manual que ostentaba en el pasado», recordaba en una visita reciente el el arquitecto jefe del departamento de Bienes Inmuebles de Patrimonio Nacional, Javier García Gallardo. La campana volverá a tañir como había dejado de hacerlo en un templo dedicado al santo que se relacionaba con la curación. Los exvotos colgaba antaño de las paredes. Desde Patrimonio recuerdan que volverán a hacerlo. Todos ellos se han guardado y los más singulares y representativos se restaurarán para que cuelguen de las remozadas paredes de la pequeña ermita como recuerdo de aquel uso que tuvo durante décadas.