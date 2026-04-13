El informe oficial señala las debilidades de Burgos 2031: «falta de claridad»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Un mes después de que Burgos quedara fuera de la carrera por la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, el Ministerio de Cultura ha hecho público el veredicto del jurado y sus argumentos en la valoración de cada una de las candidatas. En el caso de Burgos hay una palabra que se repite con bastante frecuencia en el análisis: falta de claridad en los conceptos y proyectos trasladados. Se incide en la falta de dirección artística o la ausencia de nueva infraestructura cultural.

Aunque el inicio del análisis se exponen las líneas básicas de la estrategia de Burgos, la valoración es demoledora: no hay camino diseñado desde 2026 a 2031. «Burgos está actualizando su Plan de Cultura 2026-2031, que se basa en el plan anterior (...) En el momento de la solicitud, la estrategia aún estaba en desarrollo, lo que limitó la profundidad de la evaluación de su propuesta», señala el informe. El dossier aborda que se elaborará un plan de cultura, un plan de marketing, un plan de impacto y un plan de turismo que llegaron el 9 de marzo a la evaluación del jurado de expertos sin haberse desarrollado. Se licitó a una empresa externa en septiembre de 2025.

El veredicto termina con la propuesta de no preseleccionar a Burgos. Se reconoce una candidatura «con planes sólidos y valora su ambición de convertirse en un nodo europeo que conecte tradición e innovación». Pero considera que el cómo lograrlo no está bien definido en la estructura del proyecto. «Algunos aspectos están poco desarrollados o poco claros». Enumera entre esos puntos críticos «cómo implementarán el liderazgo de ciudades medias europeas, la estrategia para atraer público europeo y el carácter general de algunos compromisos culturales».

El jurado establece el análisis en función de los criterios y preguntas publicados en la convocatoria de la candidatura de 2024, analizando punto por punto las estrategias de cada ciudad. Con las preguntas del examen sobre la mesa, el primer requisito no se cumple. La estrategia a largo plazo, no se puede valorar «al estar en desarrollo». En cuanto al contenido cultural y artístico, considera que la aplicación del término Renacimiento está poco desarrollada. «Se plantea como sinónimo de renovación y reinvención, aunque puede resultar difícil de comunicar». No se asocia este concepto con los grandes debates europeos como el de la diversidad y la integración.

En cuanto a la estructura del programa y líneas de actuación, echan en falta una «mayor claridad sobre la naturaleza específica de las actividades ya en curso de cara a 2031». Explican que se define la inauguración, 10 proyectos emblemáticos y varias actividades para 2031 y algunas entre 2025 y 2030. Ese camino hacia 2031 es el que no ha podido valorar el jurado.

Se observa un programa «diverso» con una «interesante combinación de actividades artísticas, gastronómicas, científicas y tecnológicas», con un «panel inspirador y ambicioso», pero «se requiere mayor claridad sobre las metodologías y objetivos de esta colaboración».

Sorprende que en el dossier no se nombren algunas instituciones del día a día cultural de la ciudad como Fundación Caja de Burgos y la Fundación Círculo, que realizan programación cultural periódica. No se nombra el Museo de Arte Contemporáneo (CAB), con una larga y conocida trayectoria en los circuitos culturales del país, los espacios de Fundación Círculo o el Museo de Burgos, el Centro de Creación Escénica La Parrala o Espacio Tangente. Se nombran las acciones de un mapeo de infraestructuras culturales con FAE, pero no se incluye su contenido o un enlace al mismo que el jurado pudiera valorar. Se ha vuelto a tirar, como se hizo en R-evolución de 2016, del Museo de la Evolución y el concepto de evolución humana. Entonces se llegó un poco más lejos pero no se logró el objetivo final.

Otro punto en el que cojea para el jurado esta propuesta es el ámbito europeo. Si bien las propuestas definidas y las residencias creativas se nombran, «se echa en falta una estrategia clara sobre cómo se implementarán estas aspiraciones». Al mismo tiempo que se definen conexiones con organizaciones, redes y otras capitales europeas de la cultura, pero «el nivel y estado de estas colaboraciones no siempre están claros». Burgos forma parte, como Jerez de la Frontera, San Sebastián ( última ciudad española en ostentar el título) y Oviedo (que sí pasó el corte) de la red Culture Next, de la que se ha ido despegando en los últimos años.

Se critica también que, aunque se habla de participación, diálogo intergeneracional o accesibilidad en lengua de signos o braille, «sigue siendo general y carece de concreción sobre grupos vulnerables concretos», explican en el análisis. En cuanto a la implicación de los proyectos en escuelas, barrios y municipios de la provincia, «faltan detalles sobre objetivos e implementación».

De fondo, el jurado observa deficiencias en el sistema de gobernanza de Burgos 2031. El sistema se plantea desde una coordinación en ProBurgos y un Consejo de Cultura Ciudadana como modelo participativo. «El organigrama es complejo, no aclara completamente las funciones, especialmente la participación ciudadana, las relaciones internacionales, la financiación y la comunicación», reflejan. Lo habitual es contar con un organismo que solo se ocupe de la capitalidad cultural y a ProBurgos se le van añadiendo diferentes competencias.

Echan en falta una dirección artística que establezca una coherencia a todo el proyecto. Este papel se planteó en inicio con Ignacio González, responsable del área de Cultura del consistorio, pero no se terminó de definir ese papel. Tampoco hubo fichajes de personas relevantes de la gestión cultural nacional o europea. Tampoco ayudó en el desarrollo del proyecto el constante cambio de personal técnico de la candidatura.

En cuanto a la financiación, se calcula que el 85% será pública, pero no hay compromisos claros más allá del Ayuntamiento de Burgos. Tampoco hay una estrategia de equipamientos culturales. Todo gira en torno al Fórum, cuando la filosofía de la iniciativa europea es multiplicar las redes culturales. En dos ocasiones se nombra la ausencia de infraestructuras culturales: en el apartado de gestión y en el de capacidad de ejecución. Sí se valora positivamente el apoyo político unánime, la capacidad hotelera y la sólida base turística.