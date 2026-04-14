Servicios Sociales aprueba facturas por más de 700.000 euros de contratos pendientes de renovación

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Más de 700.000 euros. La Gerencia de Servicios Sociales ha aprobado reconocimientos extrajudiciales de crédito por más de 700.000 euros. Estas operaciones permiten al Ayuntamiento de Burgos abonar facturas de servicios que se han seguido prestando a pesar de tener los contratos caducados o en proceso de renovación, garantizando que ninguna prestación esencial se vea interrumpida.

Del Campo ha detallado que el pago de facturas correspondientes a las mensualidades finales del año 2025 y de los primeros meses de 2026, destacando que «muchos de estos servicios están a punto de contar con un nuevo contrato».

Las cuantías más importantes corresponden al pago de servicios en los centros cívicos a las empresa Arasti Barca y Sedena. En concreto se ha aprobado el pago de facturas de varios lotes, el primero por 329.000 euros y el segundo por 209.988 euros, a los que se suman 10.521 euros en concepto de materiales. Además se ha dado luz verde al pago de una factura correspondiente al lote 3 de 123.044 euros. «Los pagos corresponden a los servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como enero y febrero de 2026», apuntó Del Campo, quien ha indicado que «la propuesta de adjudicación del nuevo contrato se encuentra en fase de fiscalización y se resolverá en semanas».

Por otra parte, se ha aprobado el pago por reconocimiento extrajudicial de pago de los servicios de los Equipos de Inserción Social desarrollados por Aspanias y Fundación Lemes, a lo largo del mes de febrero de 2026 por 20.466 euros. En este caso «también estamos pendientes de la propuesta de adjudicación el contrato y podría ser efectiva en unas semanas».

También luz verde se ha dado a la facctura correspondiente al mes de febrero de los Equipos para la Promoción de la Autonomía Personal por 16.296 euros. «El contrato se adjudicará el jueves en la Junta de Gobierno a la misma empresa que lo gestiona actualmente, que es Arasti Barca», adelantó la popular.

Además a Fundación Lesmes también se le abonará la última factura del Servicio de Urgencia Social correspondiente al mes de marzo por 3.250 euros, ya que «el contrato entró en vigor el 1 de abril». También se aprobó el pago de los servicios para la gestión de la Casa de acogida para mujeres victimas de violencia de género

a la Asociación La Rueda por valor de 13.900 euros por los meses de enero y febrero. «Al igual que en el caso anterior, el contrato se regularizó el 1 de abril, quedando solo pendiente de trámite la factura de marzo», relató Del Campo.

Convenios

Además de los pagos por servicios directos, la Gerencia ha procedido a la justificación y aprobación del pago del 30% restante de diversos convenios de colaboración con entidades del tercer sector. «Se ha aprobado la justificación del convenio con Asociación Síndrome de Down por 54.886 euros, con Cruz Roja por 53.034 euros y con Aransbur por 3.458 euros».

Juventud

En otro orden de cosas, la presidenta de la Gerencia informó de la aprobación de las ayudas destinadas al emprendimiento joven. Esta partida de 10.000 euros ha salido adelante con el voto de calidad de la presidencia y la abstención del PSOE. Asimismo, se han convocado las ayudas para grupos musicales juveniles, con una cuantía total de 12.500 euros. De este fondo, 7.500 euros se destinarán a la adquisición de equipamiento, con un plazo de solicitud de 20 días desde la publicación de la ayuda, y 5.000 euros se reservarán para la grabación de discos y maquetas, cubriendo proyectos realizados desde un mes antes del inicio de la grabación hasta el próximo 1 de septiembre.