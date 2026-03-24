Servicios Sociales debe 300.000 euros más en facturas por contratos caducados

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Trescientos mil euros. Esa es la cantidad a la que asciende el pago de cuatro nuevos reconocimientos extrajudiciales de crédito a los que el Ayuntamiento deberá hacer frente para liquidar mensualidad de servicios municipales pendientes de renovar contrato. La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, señaló que dichas facturas, que suman un importe cercano a los 300.000 euros, «deberán pasar por la Junta de Gobierno Local para su validación definitiva al no haber sido aprobadas de forma directa en la comisión por el voto en contra de la oposición».

El importe más cuantioso de los presentados asciende a 263.000 euros, destinados a abonar las facturas pendientes del contrato del servicio de Cuidado a la Infancia prestado por la empresa Sedena. La cuantía corresponde a las mensualidades de mayo de 2025 a enero de 2026. Esta situación se produce mientras «el área de Servicios Sociales trabaja en un nuevo contrato, que actualmente se encuentra en fase de aprobación de los pliegos para su licitación», aseveró la responsable.

Por otra parte, otros dos reconocimientos corresponden a la gestión de los huertos de ocio de Soto de Don Ponce. Las facturas a pagar alcanzan un importe de 17.000 euros y según ha asegurado la concejal popular «ya existe ya una propuesta de adjudicación para que el mismo contratista retome el servicio de forma regular a partir del próximo 1 de mayo». El cuarto reconocimiento extrajudicial de crédito es de 19.000 euros y corresponde a los servicios prestados durante el mes de febrero en la Casa de Acogida La Encina.

JUVENTUD

Por otra parte, el consejo de la gerencia dio luz verde por unanimidad a la resolución de las subvenciones destinadas al área de Juventud para el presente ejercicio 2026. El presupuesto total destinado a estas ayudas asciende a 78.500 euros, de los cuales «65.000 euros se destinarán directamente a actividades». De ellos, 63.000 son para asociaciones juveniles y 2.000 para grupos juveniles», apuntó Del Campo. «Los 13.500 euros restantes se destinarán a la mejora y compra de equipamiento».

Con estas ayudas, el Ayuntamiento busca «fortalecer la autonomía de las organizaciones juveniles, permitiéndoles contar con los recursos necesarios para desarrollar su labor y mejorar la oferta de servicios dirigida a los jóvenes burgaleses».

La reunión también sirvió para dar el visto bueno a las justificaciones presentadas por las nueve entidades locales con las que la gerencia mantiene un convenio de colaboración en el ámbito del empleo y la inserción laboral de personas con discapacidad.