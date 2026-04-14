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La Universidad Isabel I lidera el debate sobre igualdad universitaria en Europa desde Burgos

Expertos europeos abordan en Burgos cómo garantizar la igualdad real en la educación superior

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La educación superior se enfrenta a un desafío clave en Europa: garantizar la igualdad de oportunidades en un contexto social cada vez más diverso. Este ha sido el eje central del encuentro internacional celebrado esta semana en la Universidad Isabel I de Burgos, que ha reunido a estudiantes y expertos de cuatro países europeos.

En el marco del programa Erasmus+ 'Equality, Equity, Diversity and Inclusion (EEDI)', coordinado por la Università Giustino Fortunato de Benevento (Italia), cerca de 35 participantes procedentes de Italia, Polonia, Alemania y Croacia han reflexionado sobre los principales retos sociales, educativos y jurídicos que afectan actualmente a la Unión Europea.

Durante las sesiones, se ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar los sistemas educativos a una realidad marcada por la movilidad internacional, la diversidad cultural y las nuevas demandas del mercado laboral. 

Entre los temas abordados destacan las dificultades que afrontan los estudiantes internacionales, el papel de la educación en la lucha contra la discriminación y la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida como herramienta para reducir desigualdades.

El encuentro también ha analizado el impacto de estos retos en el ámbito empresarial y social, con ejemplos como la inclusión laboral de personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades en entornos corporativos o la protección jurídica de colectivos vulnerables.

El papel de la universidad en una Europa diversa

En este contexto, la Universidad Isabel I refuerza su posicionamiento como institución comprometida con la internacionalización y la generación de conocimiento aplicado a los desafíos sociales actuales.

Durante la fase presencial celebrada en Burgos, se han abordado cuestiones como el liderazgo femenino, la inclusión financiera, el diseño tecnológico inclusivo o la protección de menores y víctimas de violencia de género desde el ámbito jurídico.

Asimismo, los docentes Valentina Yordanova y Sergio Ruiz Pérez han impartido un taller centrado en la comunicación inclusiva en contextos interculturales, una competencia clave en entornos profesionales globalizados.

Este tipo de iniciativas, impulsadas a través del programa Erasmus+ de la Universidad Isabel I, consolidan la cooperación entre universidades europeas y refuerzan el papel de la educación como motor de cohesión social y desarrollo.

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