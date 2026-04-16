El Senado aprueba exigir al Gobierno apoyo económico para el Mercado Norte

Los operarios trabajan en la construcción del muro que rodeará el solar donde se encontraba el antiguo Mercado Norte.TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Senado ha dado luz verde a una iniciativa para exigir al Gobierno de España apoyo económico para la construcción del nuevo Mercado Norte de Burgos. La propuesta ha contado con 17 votos a favor, 9 en contra del Grupo Socialista y una abstención.

Durante el debate en la Cámara Alta, el senador del Partido Popular por Burgos, Javier Lacalle, denunció lo que calificó como un claro ejercicio de “sectarismo político” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al retirar su compromiso financiero con el proyecto tras el cambio de gobierno municipal en Burgos.

Lacalle recordó que en el año 2021 la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció una ayuda extraordinaria de 2’6 millones de euros, equivalente al 25 % del coste total de la obra, para la construcción del Mercado Norte. Sin embargo, según señaló, esa colaboración institucional “ha desaparecido” desde que el Ayuntamiento de Burgos pasó a estar gobernado por el Partido Popular.

“Es triste ver al Grupo Socialista defender antes al Gobierno que a su propia provincia. No estamos hablando de ayudas genéricas al comercio, sino de una ayuda excepcional comprometida para una infraestructura básica de Burgos que hoy el Gobierno de Sánchez bloquea”, afirmó el senador popular.

En su intervención, Lacalle fue más allá y calificó la situación de “inadmisible”, subrayando que “el único cambio producido desde 2021 ha sido el color político del consistorio burgalés”. “Con un alcalde del PSOE había colaboración y financiación garantizada; con una alcaldesa del PP, el Gobierno central retira su apoyo económico”, denunció.

El senador del PP ha lamentado que los senadores socialistas de Castilla y León “voten en contra de los intereses de sus ciudadanos”.

La respuesta de los socialistas

Por su parte, el senador socialista por Burgos, Miguel Ángel Adrián, acusa al Partido Popular de intentar confundir a la ciudadanía en torno a la inversión institucional en el desarrollo comercial de la capital burgalesa con su moción en la Comisión de Industria y Turismo del Senado para exigir al Gobierno colaboración económica en el Mercado Norte.

Según explica, la Administración central es la única que ha cumplido “sobradamente” su compromiso con el desarrollo de zonas comerciales de Burgos, en las que se enmarca el citado proyecto, con el destino de cerca de 3,7 millones de euros al Ayuntamiento burgalés entre 2022 y 2023. “Otra cosa es que el gobierno municipal sepa gestionar estos fondos de manera eficaz”, precisa, ya que en 2025 devolvió 632.695 euros de esas subvenciones.

El parlamentario socialista afea al Partido Popular de ocultar de forma deliberada esta información que consta “en respuestas escritas a las sucesivas preguntas de fechas de 23 de febrero de 2024, 2 de junio y 21 de octubre que formuló sobre el mismo tema”.

“El Ayuntamiento de Burgos ha recibido del Gobierno desde que la ministra Reyes Maroto en 2021 anunciara el compromiso de su departamento con el desarrollo comercial de Burgos, no los 2,4 millones de euros reclamados sino una cantidad próxima a los 3,7 millones de euros que se ingresaron en la cuenta del Consistorio en 2022 y 2023”, ha recalcado.

Sobre la pretensión que encuentra en esta iniciativa de ensalzar las aportaciones de la Junta y la Diputación a la construcción del nuevo Mercado Norte, precisa que la Administración autonómica “se ha limitado hasta ahora a financiar la demolición del viejo edificio, cuyo coste es inferior al medio millón de euros”, mientras que la provincial sigue sin concretar su aportación económica.

Adrián recuerda que el Ayuntamiento “ni siquiera va a tener licitada la ejecución del proyecto este año y veremos si en este mandato”, otra de las razones que cita para mantener el voto en contra.