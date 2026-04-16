De Burgos al mundo: la IGP Morcilla conquista Meat Attraction 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

IGP Morcilla de Burgos ha dejado una huella imborrable en la edición 2025 de Meat Attraction, la feria más importante del sector cárnico a nivel nacional e internacional. Este evento ha sido una oportunidad clave para seguir promoviendo uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía burgalesa, gracias al inestimable apoyo de la marca Tierra de Sabor, que ha acompañado a IGP Morcilla de Burgos en esta destacada cita.

El stand de IGP Morcilla de Burgos, reconocido ya como un referente en todas las grandes ferias del sector, ha sido un punto de encuentro tanto para los profesionales del sector como para los visitantes.

Quienes se acercaron a degustar nuestra Morcilla de Burgos, uno de los productos más representativos de España, pudieron disfrutar de una experiencia sensorial única, que evoca la tradición y los sabores auténticos de nuestra tierra burgalesa. Durante la feria, IGP Morcilla de Burgos también tuvo el honor de recibir a importantes figuras del ámbito político y agrícola.

En este sentido, "agradecemos el apoyo recibido por parte del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades, y el Director General de Alimentación, José Miguel Herrero Velasco". Ambos fueron recibidos por miembros de la junta directiva de la IGP, encabezados por la presidenta y el director General de la institución, con quienes mantuvieron una conversación productiva centrada en los intereses y beneficios para la industria burgalesa.

“La presencia de IGP Morcilla de Burgos en ferias de este calibre refuerza nuestra imagen como un producto de calidad, auténtico y con un fuerte vínculo a nuestra tierra", destacó el director general de la IGP Morcilla de Burgos.

Además dio las gracias a las reuniones "con figuras clave como el ministro y el director general de Alimentación, seguimos trabajando para abrir nuevas oportunidades para nuestro sector y fortalecer la industria Burgalesa”.

La colaboración con Tierra de Sabor, junto con el respaldo institucional de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Alimentación, refleja el compromiso con la excelencia de los productos de la tierra y el impulso de IGP Morcilla de Burgos en los mercados nacionales e internacionales.