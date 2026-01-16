Feria de Tapas de San Lesmes. 24 pequeños bocados de innovación y sabor

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Pequeñas obras artesanales que sorprenden por su sabor en boca y por la innovación culinaria que aportan. Un toque de distinción en la oferta gastronómica de la ciudad y un sello que colocar en el mostrador del establecimiento ganador. La Feria de Tapas de San Lesmes afronta su edición número 19 con buena salud. "Siempre ha sido el concurso con más categoría y las propuestas han ido mejorando con los años con muchas técnicas, sabores y mucha innovación", señalaba María Isabel Álvarez (Tiempos Maricastaña) en al presentación de la nueva edición en la que concurren 23 cocineros que lucharán por alzarse con alguno de los cinco premios a concurso.

Las prueba culinaria con más prestigio en la ciudad se abre, por primera vez, a los establecimientos de la provincia al incorporarse tres establecimientos de Miranda de Ebro. Las propuestas son muy variadas y oscilan su precio entre los 3,5 y los 5,5 euros. Los tres establecimientos de Miranda son Acero (Brioche de rabo trufado) Continental y La Corrala.

Además participaran otras 21 iniciativas de la capital: Bellataco (Churro birria), Binilo (Brocheta de oreja frita), Cervecería El Siglo (Sangre y fuego), Club El Soto (Siu mai de morcilla de Burgos con encurtidos), Consentidos (Crujiente de bacalao Consentidos), El Abadengo (Picadillo mar y tierra), El Bosque Encantado (La mesa de la abuela), El Jaleíto Tabanco (Focaccia marinata) El Pesquero (Tres texturas), Hotel Abba Burgos (Vieira vegetal sobre caldo de cocido y garbanzo crujiente), Hotel Silken Gran Teatro (Ajo carretero), La Aceituna (Crema de champiñones con picatostes y jamón), La Boca del Lobo (Osobuco guisado con parmentier de patata), La Bodeguilla de Arrabal (Fusión bodeguilla), La Cantina (Buñuelo cantinero) La Comidilla de San Lorenzo (El báculo), La Jamada (Beef crunchy), La Quinta del Monje (Minutejo de cocido), La Tasca de San Juan (Caramelo de morcilla), Maricastaña (Bocanegra) y Sabores Peruanos (Burgos mágico).

Gala de Presentación el 22 de enero (con entrada)

Todos los cocineros y establecimientos perfeccionan en estos días su alta cocina condensada en una atapa. El momento más importante se vivirá el próximo 22 de enero cuando se celebrará una gran gala que se llevará a cabo en la Casa del Cordón. "La cita arrancará a las 16.30 con los creadores de las 24 tapas seleccionadas, harán una presentación al jurado como si de Masterchef se tratara y a partir de las 19.30 se podrá entrar y probar cada una de las 25 tapas en un acto para el público.

Burgos La nueva Feria de Tapas de San Lesmes convoca a 42 participantes El Correo de Burgos | El Mundo

"Es una iniciativa que ya hicimos el año pasado, un evento de presentación del concurso que tuvo una aceptación muy buena y es una oportunidad de dar a conocer la calidad de la cocina que se realiza en Burgos", señaló el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, Enrique Seco. El acto es abierto para el público previa entrada. Tiene un precio de 25 euros que permitirá degustar cada una de las tapas y una bebida. En la misma gala se dará a conocer las tapas ganadoras. "Es una ocasión especial para conocer el gran nivel de la cocina burgalesa ahora mismo, 2013, con la Capital Gastronómica, se dio un salto de calidad, fue un punto de inflexión para iniciar el crecimiento exponencial de los profesionales de la cocina burgalesa que podemos disfrutar ahora", remarcó Seco.

Las entradas se pueden adquirir en e los establecimientos El Soportal, La Bóveda, La Bóveda To Go y Maricastaña. Si se quedan sin participar en la degustación no hay problema. Podrán degustar cada una de las propuestas culinarias en los diferentes establecimientos puesto que las tapas estarán en las barras de los locales desde el 23 al 1 de febrero. Toda la información la puedes encontrar aquí.

Premios y Fitur

El ganador de Feria de Tapas de San Lesmes 2026 obtendrá un premio de 500 euros y la posibilidad de participar en el Concurso Nacional de Hostelería de España en Madrid Fusión 2027. El segundo recibirá 300 euros y la posibilidad de participar en el Concurso Regional de Tapa HosturCyL 2026. El tercero recibirá 200 euros y participar en las exhibiciones de cocina de Fitur 2027 en el espacio gastronómico de Castilla y León. Además se otorgará un reconocimiento a la Tapa más innovadora y la Mejor tradición IGP Morcilla de Burgos.

Este último es el reconocimiento que recibió en la anterior edición de la Feria de Tapas de San Lesmes Ángela Vázquez (El Bosque Encantado). Se trata de un Bombón de Morcilla que "está envuelto en polvo de quicos para darle el toque crunchy, tiene rocas de pasas y mermelada de pimientos del piquillo". Este bocado de morcilla será protagonista de la degustación del espacio de la Confederación Regional de Hostelería de Castilla y León y la Junta de Castilla y León en Fitur el próximo 25 de enero con el reparto de cien unidades de esta nueva versión realizada con este producto inconfundiblemente burgalés.