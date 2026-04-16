Adiós al bulevar ‘low cost’. Una inversión de 3M€ permitirá adaptarlo al diseño de Herzog & De Meuron

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Las obras del último tramo del bulevar en la zona oeste de la ciudad permitirán sustituir definitivamente el conocido como tramo ‘low cost’ del vial por una infraestructura que se ajuste al diseño del estudio Herzog & De Meuron. La intervención, que arrancó a mediados de marzo, cuenta con un presupuesto cercano a los tres millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses.

La alcaldesa, Cristina Ayala, visitó el desarrollo de los trabajos en compañía del vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, así como del delegado de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz. Sobre el terreno, en el cruce del tramo afectado con la calle Gumiel de Izán, la regidora subrayó el cambio que supondrá esta intervención dentro del proceso de transformación urbana ligado al desvío ferroviario. «Con ella se termina el bulevar ‘low cost’», afirmó, satisfecha, en referencia al tramo denominado así por ser ejecutado en su día con criterios más económicos debido a las limitaciones presupuestarias del momento. Los trabajos se desarrollan sobre una superficie de 26.000 metros cuadrados y abarcan aproximadamente 1.350 metros de longitud, casi el doble que la fase anterior. En estos momentos, las labores se centran en la demolición de la estructura existente, paso necesario para implantar un nuevo vial con un carril por sentido, carril bici en ambos lados, aceras accesibles y una glorieta. A ello se sumará la plantación de unos 350 árboles y la instalación de un sistema de iluminación similar al del resto del bulevar, tan característico.

Ayala aclaró que no se ha optado por mantener la infraestructura anterior debido a que no cumplía las condiciones técnicas exigidas ni respondía al diseño previsto. «No se trata de echar aglomerado sobre lo que había, sino de hacer una configuración distinta», señaló, para añadir que hacerlo habría obligado a ejecutar la obra por fases, lo que habría supuesto «más coste y más tiempo». La regidora recordó que la actuación permitirá mejorar la movilidad y la conexión entre barrios, además de completar el anillo interior de la ciudad.

En el desarrollo del proyecto participa también la Junta de Castilla y León, que aporta más de 638.000 euros a través de los planes de cooperación con entidades locales. Saiz destacó la colaboración institucional como eje de este tipo de intervenciones destinadas a «mejorar las infraestructuras y, en consecuencia, la vida de las personas», afirmó.

Detalló además el volumen de inversión movilizado por la Junta en la ciudad. Durante la pasada legislatura se destinaron 4,9 millones para obras en Burgos, a los que se suman 1,4 millones para gasto corriente canalizados a través de la Consejería de la Presidencia. Avanzó que en la nueva convocatoria lanzada en febrero el Ayuntamiento contará con 1,2 millones de euros adicionales para financiar dos nuevas actuaciones que deberá definir en los próximos meses.