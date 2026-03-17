Manso defiende el corte total del tramo 'low cost' del bulevar: "Abaratará y agilizará la obra"

Un vehículo frente a la valla que impide el paso al tramo 'low cost' del bulevar desde la calle Gumien de Izán.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha defendido el corte total del denominado tramo ‘low cost’ del bulevar, entre la calle Gumiel de Izán y la nueva glorieta de CLH, para su rediseño por tratarse de la opción más eficaz desde el punto de vista técnico y económico. La actuación persigue ajustar este vial a la propuesta ideada por el estudio de Herzog & De Meuron, responsable del vial que sustituyó al trazado ferroviario. La obra en cuestión, adjudicada a la empresa Jacinto Lázaro, por 3 millones de euros, implica la demolición completa del tramo actual, que se construyó hace una década con carácter provisional, para replantearlo conforme a los parámetros definitivos del proyecto global. Esta pretensión, según ha indicado el edil, "obliga a levantar todos los pavimentos y rehacer la plataforma, para la que hay que terraplenar potentemente la parte más próxima a Parralillos", lo que llevaba al equipo de Gobierno a optar por un corte total del tráfico en lugar de una intervención parcial o por fases.

Manso ha reconocido que la medida puede generar molestias, especialmente entre los vecinos de la zona afectada, pero insistió en que responde a criterios estrictamente técnicos. "Entendemos que no les va a gustar, pero queremos dejar claro que no es un antojo", señaló, para insistir en que la alternativa elegida permite optimizar los trabajos.

El principal condicionante de la intervención es el movimiento de tierras necesario para adecuar la nueva sección del bulevar. En concreto, será necesario trasladar material desde una zona del trazado hacia otra, lo que hace inviable compatibilizar la obra con el mantenimiento del tráfico rodado.

En este sentido, el edil subrayó que el corte completo permitirá ejecutar la obra de forma más eficiente. "Abaratará y agilizará la actuación. Es la solución más inteligente desde el punto de vista económico y de ejecución", ha afirmado, frente a otras opciones que implicarían transportar tierras desde el exterior o llevar excedentes a vertedero.

El plazo global de la intervención se sitúa en torno a siete meses, aunque el Ayuntamiento prevé que el cierre total al tráfico se limite a unos cuatro meses. Durante ese periodo se acometerán los trabajos más intensivos, con el objetivo de reabrir posteriormente la circulación mientras se completan los remates finales. "Vamos a intentar acortar los plazos todo lo posible para reabrir cuanto antes", ha apuntado el concejal.

Manso ha detallado además que en el consejo de administración del área de Urbanismo se daba cuenta además del proceso de enajenación de varias parcelas en el polígono industrial de Villalonquéjar, con un valor conjunto superior a los 1,2 millones de euros.

Entre ellas figura la nueva parcela 42, resultado de una segregación previa, que salía a licitación por 437.126 euros. Este suelo ya tiene quien le quiera y si el postor en cuestión logra su objetivo se destinará a albergar una subestación y otros elementos auxiliares vinculados a un parque eólico.

A esta se suman otras dos parcelas que también serán objeto de subasta pública. La número 29, con un precio de salida de 596.685 euros, despertaba el interés de una empresa que aún no tiene presencia en Burgos y prevé invertir en ella alrededor de 1,6 millones de euros y generar ocho empleos.

Por su parte, la parcela 109A, de menor tamaño, saldrá a licitación por 213.901 euros y está vinculada a la ampliación de una firma ya instalada en el polígono, con una inversión prevista de 1,2 millones de euros y la creación de cuatro nuevos puestos de trabajo.